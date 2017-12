Litiga col padre per futili motivi e lo uccide a fucilate | arrestato il figlio 35enne

Cosenza - Litiga col padre e lo uccide a fucilate : Ha ucciso il padre sparandogli con un fucile da caccia, al culmine di una lite che sarebbe scoppiata per futili motivi. È accaduto nel pomeriggio in un palazzo del centro storico di Rossano....

Un italiano su tre Litiga col fisco : Perché la flat tax è una buona idea? Basta leggere qui. Alla fine del 2016 un terzo degli italiani era in causa con il fisco. Tipo: 21 milioni di persone impantanate nelle sabbie mobili di un qualche processo tributario in primo, secondo o terzo grado (Cassazione). In ballo ci sono, secondo alcuni calcoli, 100 miliardi di contenzioso. E a cercare di sbrogliare la matassa dovrebbero pensarci i 3.152 giudici tributari di primo e secondo grado. ...

Litiga con la moglie e viene accoltellato - muore dopo un mese di agonia : Era stato accoltellato dalla moglie al culmine dell’ennesima lite, davanti alla figlia di 15 anni. A un mese di distanza dai fatti, avvenuti lo scorso 7 novembre nel quartiere Ponte Lambro, a Milano, l’uomo vittima del fendente, un...

Milano - Litiga col tassista e gli stacca a morsi l'orecchio : Milano (askanews) - Processo per direttissima per Antonio Bini, il body builder 29enne che, nella mattinata di martedì 28 novembre 2017, ha aggredito un tassista 48enne staccandogli parzialmente un ...

Litiga con il cognato durante una partita a carta e lo accoltella a morte : di Mario Meliadò Morire a 33 anni per una partita a carte e un giubbotto. Sarebbe questo lo scenario della contesa a monte del tragico epilogo di una lite familiare scoppiata per futili motivi nel '...

Litiga CON L'EX E SCAPPA COL FIGLIO DI 8 MESI/ Firenze - 18enne peruviano in fuga : ricerche in corso : LITIGA con L'EX e SCAPPA col FIGLIO di 8 MESI: 18enne peruviano in fuga dallo scorso mercoledì notte. Dramma familiare a Firenze, la madre del piccolo sotto shock.(Pubblicato il Fri, 10 Nov 2017 17:42:00 GMT)

Brindisi - Litiga con il padre e lo uccide a coltellate : Ha ucciso il padre probabilmente con un coltello. E' accaduto ieri in tarda serata, a Brindisi. La polizia ha trovato la vittima Franco Tafuro, 50 anni, verso le 23.30, in un posto auto nei pressi ...

"Che bambino che sei. Sei proprio piccolo". Levante e Fedez Litigano durante la pubblicità del primo live di X Factor : "Guarda che bambino che sei. Sei proprio piccolo". Così Levante ha alzato la voce contro il collega Fedez, durante il break pubblicitario del primo live di X Factor. I due non si sono trovati d'accordo nel dare un giudizio ad alcuni concorrenti, ma poi è scoppiato il litigio. Tra i due non scorre buon sangue: Fedez ha tolto una foto pubblicata su Instagram in cui era con la cantante, per poi, in seguito all'episodio di ...