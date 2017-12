Arabia Saudita - 6 miliardi di dollari per libertà del principe al-Waleed : trema l'IMPERO : Il giornale sottolinea come la richiesta potrebbe mettere a rischio l'impero di uno degli uomini più ricchi al mondo, che ha in portafoglio quote in alcune delle maggiori società americane, fra le ...

“Traiano. Costruire l’IMPERO - creare l’Europa” : a Roma la mostra a 1900 anni dalla morte dell’imperatore : Cosa significa Costruire un Impero? E in che relazione sta l’Impero Romano con l’Europa attuale? Politica, economia, welfare, conquiste militari ottenute senza esclusione di colpi; inclusione di popolazioni diverse sotto un unico Stato che governa con leggi che ancora oggi sono alla base della giurisprudenza moderna; la buona amministrazione, influenzata anche da donne capaci, “first ladies” autorevoli; campagne di comunicazione e capacità di ...

Ulisse il piacere della scoperta - il 16 dicembre la nascita dell’IMPERO romano : La nascita dell’Impero di Roma è il tema della puntata di Ulisse, in onda sabato 16 dicembre alle 21.15 su Rai3 con la conduzione di Alberto Angela. Attraverso le immagini di un film è possibile conoscere più da vicino i protagonisti di quegli anni: da Cesare, Bruto e Cassio a Antonio e Cleopatra ed Ottaviano. Si tratta di una ricostruzione storica con attori veri ma con luoghi ricostruiti al computer. E’ una soluzione diversa e di ...

Disney acquisisce Fox e punta a diventare l'IMPERO dello streaming : Dopo l'acquisizione della 21st Century Fox, la major di Topolino allunga le mani sul mercato streaming. Con tre piattaforme contro Netflix e Amazon

300 : L'ALBA DI UN IMPERO/ Oggi in tv su Italia 1 : info streaming e trama del film (20 novembre 2017) : 300: L'ALBA di un IMPERO, il film in onda su Italia 1 Oggi, lunedì 20 novembre 2017. Nel cast: Sullivan Stapleton ed Eva Green, alla regia Noam Murro. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 20 Nov 2017 19:32:00 GMT)

Il reportage/ L'ascesa della famiglia tra bar e locali : un IMPERO costruito con l'usura : La Ostia piegata dalla mala e quella che tenta lo scatto d'orgoglio. Le vie allagate e piene di buche che portano al Bronx di piazza Gasparri e lo sfavillante salone delle feste del ristorante La...

Morto Antonio Carluccio - lo chef italiano a capo dell'IMPERO di bar-ristoranti nel Regno Unito : Mercante di vini ad Amburgo in gioventù, Carluccio ha incominciato la sua irresistibile ascesa nel mondo culinario londinese nel 1981 quando ha preso in gestione un ristorante di Neal Street, nella ...

L’IMPERO DEL sogno - la recensione del nuovo fantasy di Vanni Santoni : L’impero del sogno è l’ultimo romanzo di Vanni Santoni, scrittore fiorentino e direttore della narrativa di Tunué, che con La stanza profonda è stato candidato al Premio Strega. Nasce come prequel dei due fantasy della saga di Terra Ignota e racconta la breve – l’intero arco narrativo occupa una dozzina di giorni – ma intensa avventura vissuta da Federico Melani, detto Mella, già comparso in un altro libro di Santoni, Gli interessi in comune. ...

