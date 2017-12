Milano AutoClassica - Alle radici (profonde) della passione : Torna il salone dellauto d'epoca, polo di riferimento per gli appassionati di auto storiche e per i cultori dellauto. Per la settima volta, alla Fiera di Rho (da venerdì 24 a domenica 26 novembre), Milano AutoClassica riproporrà il programma vincente, quello incentrato fra il passato, che valorizza la memoria storica dei brand, e il presente, con le anteprime delle case automobilistiche. Alla manifestazione sono attesi più di 2.000 veicoli ...