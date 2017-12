Le cellule immunitarie natural killer aiutano a nutrire il feto

Una terapia per trasformare le cellule immunitarie in killer contro il cancro : Negli Stati Uniti il via libera a una nuova terapia genica contro i linfomi non-Hodgkin: utilizza i linfociti del paziente modificati come arma

Gli Usa danno il via libera a una nuova terapia anti cancro : cellule immunitarie si trasformano in killer anti tumore : C'è il via libera a una nuova terapia genica in grado di trasformare le cellule immunitarie di un paziente in "killer" anti cancro. Un nuovo trattamento contro il linfoma non-Hodgkin ha infatti ricevuto l'ok della Food and drug administration, organismo governativo americano che regolamento l'utilizzo e la certificazione delle procedure sanitarie, per poter applicare la terapia a persone adulte che abbiano già affrontato senza ...