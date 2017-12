Le avventure del Barone di Munchausen Oggi su Iris | curiosità sul film 25 dicembre 2017

Più che avventure - le difficili dis avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie : " Alice presto giunse alla conclusione che si trattasse di un gioco davvero difficile"Molti di noi conoscono il romanzo fantastico Alice nel Paese delle Meraviglie , pubblicato per la prima volta nel 1865 dal matematico e reverendo inglese noto con lo pseudonimo di Lewis Carrol. Il plot è fantasioso e l'incipit da manuale: sognando di seguire un coniglio bianco, la giovanissima Alice precipita in un mondo di stranezze, paradossi e ...

Danger Mouse : su K2 le avventure del topo agente segreto : Danger Mouse : da oggi pomeriggio su K2 va in onda il cartone animato prodotto dalla BBC, remake dell'omonima serie d'animazione del 1981, incentrata su Danger Mouse , il topo agente segreto britannico più famoso del mondo che, a volte, a causa della sua vanità, finisce per compiere azioni che creano inutilmente situazioni rischiose. I settantadue episodi (durata 11/22 minuti) che compongono le prime due stagioni della serie (la terza, ...

Un gatto geloso delle avventure dei suoi fratelli cani decide di unirsi a loro : E non ha mai smesso di scoprire il mondo. 'Un pomeriggio ha cominciato a esplorare un'area intorno ad alcune rocce, dopo aver rincorso gli altri cani in spiaggia - racconta -. E da quel momento è ...

Sconto Biglietti : Le avventure Di Alice Nel Paese delle Meraviglie del The Royal Ballet - al cinema solo oggi 23 ottobre : Il Balletto Le Avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie arriva nei cinema italiani solo lunedì 23 ottobre alle ore 20:15 in diretta via satellite dal palcoscenico della Royal Opera House con le coreografie di Christopher Wheeldon e la musica di Joby Talbot. Il Balletto è ispirato all’amato romanzo di Lewis Carroll ed è distribuito da Nexo Digital. La storia di Alice sarà narrata attraverso una apoteosi di proiezioni, tip tap e costumi ...