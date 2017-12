Lazio | Inzaghi | Prima la Fiorentina | poi l' Inter

Lazio - Inzaghi vuole la semifinale di coppa Italia : contro la Fiorentina con i migliori : ROMA - Natale a Formello. Non è il titolo dell'ultimo cinepanettone, ma il programma della Lazio di Simone Inzaghi. L'allenamento anche durante il 25 dicembre è obbligatorio, d'altronde per la squadra ...

Lazio - Inzaghi : "Sotto l'albero vorrei il rinnovo di De Vrij" : Il tecnico dopo il 4-0 al Crotone: "Avevamo bisogno di questa vittoria, sono contento per Felipe Anderson"

Lazio - è Immobile l'arma di Inzaghi per coltivare le ambizioni biancocelesti : Roma. Dopo l'espulsione, la squalifica, le polemiche e la rabbia, Ciro Immobile è tornato al centro della scena da gran protagonista. Prima l'azione e l'assist, per sbloccare una partita che diventava ...

Lazio-Crotone 0-0 La Diretta Per Inzaghi c'è solo la vittoria : La Lazio apre il programma di Serie A dell'antivigilia di Natale giocando la partita delle 12.30 contro il Crotone all'Olimpico; i giocatori di Simone Inzaghi sono chiamati a riprendere la...

Formazioni ufficiali Lazio-Crotone : le scelte di Inzaghi e Zenga : Formazioni ufficiali Lazio-Crotone – Dopo i due anticipi andati in scena ieri con le vittorie di Bologna e Fiorentina rispettivamente con Chievo e Cagliari, la 18^ giornata di Serie A proseguirà con il lunch match tra Lazio e Crotone. I biancocelesti vogliono tornare a conquistare i tre punti dopo la sconfitta con il Torino e il pareggio della settimana scorsa con l’Atalanta. Inzaghi ritrova Immobile, che ha scontato un turno di ...

Lazio - Inzaghi : "Milinkovic è felice a Roma" : ROMA, 22 dicembre 2017 – Meno di 24 ore e poi la Lazio sarà pronta per scendere nuovamente in campo all'Olimpico, per il lunch match di sabato contro il Crotone . I biancocelesti non vincono in casa ...

Lazio - Inzaghi : 'Milinkovic? Gli auguro di diventare più forte di Pogba' : ROMA - 'La priorità è tornare a vincere, perché in casa in campionato è troppo che non lo si fa. Domani abbiamo una buona opportunità, dovremo essere determinati. Il Crotone si giocherà la sua partita'...