Lascia il capo della federcalcio russa

Mutko : capo Federcalcio russa Lascia : (ANSA) - ROMA, 25 dic - Il presidente della Federcalcio russa, Witali Mutko, uomo molto vicino al presidente Vladimir Putin, lascerà per sei mesi la carica, pur mantenendo la guida del Comitato ...

L’ex capo di Bixby ha Lasciato Samsung : Rhee In-jong, noto per essere il capo della divisione di Samsung che si occupa dell'assistente digitale Bixby, ha abbandonato il colosso coreano L'articolo L’ex capo di Bixby ha lasciato Samsung è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Bronzino al Grattacielo SanPaolo : "Lasciatevi incantare dal gioco di sguardi di un capolavoro" : Affinché Capodimonte abbia il suo legittimo posto nella mappa del mondo, il museo attua una politica di prestigiosi prestiti, che trasformano le opere della nostra collezione in ambasciatori della ...

Luca Bizzarri e Ludovica Frasca si sono Lasciati / Storia al capolinea dopo quattro anni d'amore : Luca Bizzarri e Ludovica Frasca si sono lasciati dopo quattro anni d'amore. Secondo il settimanale Chi, i due avrebbero chiuso la loro Storia due mesi fa, nonostante si parlasse di nozze(Pubblicato il Thu, 23 Nov 2017 19:20:00 GMT)

Torino - Lascia capo gabinetto di Appendino : aveva fatto togliere una multa a un amico Da ex prete a politico : chi è : Paolo Giordana, già indagato per falso ideologico in atto pubblico, risulta anche al centro di un’intercettazione telefonica: chiede al presidente del Gruppo dei trasporti torinesi di intercedere per un amico, multato per non aver timbrato il biglietto

Torino - Lascia capo gabinetto Appendino : 13.59 Si è dimesso Paolo Giordana, capo di gabinetto della sindaca Chiara Appendino. "Sono convinto - scrive - della correttezza del mio operato e lo dimostrerò nelle sedi opportune. Mi preme, più che ogni altra cosa, tutelare la Città di Torino e l'Amministrazione. Per questa ragione ho prontamente rassegnato le dimissioni nelle mani della Sindaca". Giordana è stato interrogato questa mattina dai pm che conducono l'inchiesta sui conti della ...

Regina Dugan - capo dell'hardware - Lascia Facebook dopo soli 18 mesi : Regina Dugan responsabile del laboratorio segreto sull'hardware di Facebook, sta lasciando la compagnia dopo solo dopo 18 mesi per "dirigere una nuova impresa". Regina Dugan è la responsabile del ...

Cristina Chiabotto e Fabio Fulco si sono Lasciati? Amore al capolinea dopo 12 anni : lo scoop di Spy : Cristina Chiabotto e Fabio Fulco si sono lasciati? Il settimanale Spy parla di crisi nera tra l'attore e l'ex Miss Italia, fidanzati da ben dodici anni.(Pubblicato il Fri, 20 Oct 2017 08:57:00 GMT)

Uber - Lascia Burghardt - capo della comunicazione : Le nubi sopra il cielo di Uber non accenano a diradarsi. Un'altra figura chiave dell'azienda californiana sarebbe pronta a Lasciare l'incarico, secondo quanto annunciato dalla Reuters: Christopher Burghardt, capo di policy & communications per l'EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa), secondo le indiscrezioni starebbe per dire addio alla mobility company per passare alla società Chargepoint, in veste di amministrratore delegato.Effetto ...