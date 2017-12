La vaccinazione degli adulti

Precisazioni del Board del calendario per la vita riguardo la vaccinazione degli inadempienti all’obbligo vaccinale : Il Board del calendario per la vita, viste le numerose richieste di approfondimento ricevute nelle scorse settimane sul documento ‘RECUPERI VACCINALI: Indirizzi procedurali inerenti l’applicazione della Legge 119 del 31 luglio 2017 sull’obbligo vaccinale per l’iscrizione a scuola’ pubblicato in data 18 Settembre 2017, in attesa che Ministero della Salute ed AIFA emanino indicazioni con carattere di ufficialita’, ha deciso di rendere ...