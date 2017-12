La Regina parla ai sudditi da sessant' anni

La proposta in ginocchio - i corgi della Regina - l’anello di Diana. Harry e Meghan Markle parlano d’amore in tv : Meghan Markle, 36 anni, non ha aspettato nemmeno che finisse di chiederglielo prima di dire «sì». Il principe Harry, però, come nelle migliori favole si era messo in ginocchio. Tutto è successo in una tranquilla serata a Kensington Palace, mentre stavano arrostendo un pollo. «Non mi ha lasciato finire la proposta, ha detto “posso dire di sì?”», ha rivelato lui. «Poi ci siamo abbracciati e avevo l’anello al dito», ha aggiunto ...