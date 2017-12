La moglie di Bocelli : Con me Andrea ha rischiato vent'anni di carriera : Veronica Bocelli è a Washington. Con il marito Andrea, soggiorna in una villa privata per il National Prayer Breakfast, un evento che riunisce uomini del congresso, senatori e presidenti per momenti privati e di preghiera. Sono nel bel mezzo di un tour negli Stati Uniti, dove anche nell'angolo più remoto del Midwest basta pronunciare il nome Bocelli per veder scintillare gli occhi dell'interlocutore. Lui è uno degli artisti italiani ...