Filippine - frontale di un bus con fedeli a Messa di Natale : 20 morti : Almeno 20 persone sono morte nelle Filippine in un incidente che ha visto coinvolti un autobus passeggeri e un camion che trasportava fedeli verso la messa della vigilia di Natale. Lo schianto è ...

Usa - Trump a Messa Natale in chiesa episcopale di Palm Beach : Il presidente Donald Trump sta partecipando alla messa della vigilia di Natale nella chiesa episcopale di Palm Beach, in Florida. Trump e la moglie Melania sono arrivati a notte fonda nella chiesa di ...

Messa di Natale - accuse al Papa per i migranti : 'E' ossessionato' e 'populista' : Solo e sempre politica! Gli hanno ordinato di martellare su questo punto e lui da cinque anni bombarda quotidianamente,.Oltretutto colpisce l'ignoranza. Qualcuno gli spieghi che Giuseppe stava ...

Messa di Natale - accuse al Papa per i migranti : 'E' ossessionato' e 'populista' Video : Ormai anche la notte di Natale [Video]è diventata l'occasione di polemiche di natura politica. In particolare la Messa di #Papa Francesco, andata in onda in diretta su Raiuno nella serata del 24 dicembre, sta facendo discutere sul web per alcune parole dette dal Pontefice durante l'omelia riguardo ai migranti. Con dure accuse verso Bergoglio provenienti da ambienti conservatori. Cosa ha detto Papa Francesco durante l'omelia della Messa di ...

Trump alla Messa di Natale a Palm Beach : 6.34 Il presidente Trump ha partecipando alla messa della vigilia di Natale nella chiesa episcopale di Palm Beach, in Florida. Trump e la moglie Melania sono arrivati nella chiesa di Bethesda-by-the-Sea dove si sono sposati il 22 gennaio 2005. La first lady ha detto di recente che andare in chiesa la notte della vigilia di Natale rappresenta una tradizione di famiglia. In precedenza, nel corso della giornata, Trump aveva formulato gli auguri ...

Messa di Natale & Urbi et Orbi/ Diretta streaming video - benedizione di Papa Francesco alla Chiesa di Dio : Messa di Natale & Urbi et Orbi: Diretta streaming video, la benedizione di Papa Francesco a tutto il popolo di Dio da Piazza San Pietro. La festa della Natività e il Messaggio di Bergoglio(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 02:50:00 GMT)

La Messa di Natale del Papa : «Maria e Giuseppe in fuga come i migranti di oggi» : »Il Pontefice torna sul parallelismo tra la condizione di Gesù Bambino e quella di chi fugge dalla propria terra: «serve una nuova immaginazione sociale per accogliere i migranti»

SANTA Messa VIGILIA DI NATALE/ Diretta streaming video - Papa Francesco sui migranti : Gesù dà la cittadinanza : SANTA MESSA VIGILIA di NATALE, Diretta streaming video e tv: Papa Francesco celebra in San Pietro la Natività di Gesù Cristo. Il commento al vangelo e il "paradosso" di Dio(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 22:41:00 GMT)

Francesco alla Messa di Natale : “Serve nuova immaginazione sociale per accogliere i migranti” : «La fede di questa notte ci porta a riconoscere Dio presente in tutte le situazioni in cui lo crediamo assente e ci spinge a dare spazio a una nuova immaginazione sociale, a non avere paura di sperimentare nuove forme di relazione in cui nessuno debba sentire che in questa terra non ha un posto». Con queste parole Papa Francesco ha rinnovato il suo...

La Messa di Natale del Papa : «I passi di Maria e Giuseppe gli stessi dei migranti» Diretta : »Il Pontefice torna sul parallelismo tra la condizione di Gesù Bambino e quella di chi fugge dalla propria terra: «serve una nuova immaginazione sociale per accogliere i migranti»

La Messa di Natale del Papa : «I passi di Maria e Giuseppe gli stessi dei migranti» Live tv : »Il Pontefice torna sul parallelismo tra la condizione di Gesù Bambino e quella di chi fugge dalla propria terra: «serve una nuova immaginazione sociale per accogliere i migranti»

Santa Messa vigilia di Natale/ Diretta streaming video - a Betlemme nello scontro tra Palestina e Israele : Santa Messa vigilia di Natale, Diretta streaming video e tv: Papa Francesco celebra in San Pietro la Natività di Gesù Cristo. Il commento al vangelo.

Papa Francesco celebra Messa di Natale : A Francesco l'omaggio floreale di 12 bambini da tutto il mondo. Fuori, la folla di fedeli in coda per i controlli, prima di entrare nella Basilica. La celebrazione è trasMessa in mondovisione su Rai1.

Papa Francesco celebra Messa di Natale : 21.31 E' iniziata nella Basilica di San Pietro a Roma la Santa Messa della notte di Natale, presieduta da Papa Francesco. Il Pontefice, dopo aver percorso la navata centrale in processione, si è soffermato davanti alla statua del Bambino Gesù. A Francesco l'omaggio floreale di 12 bambini provenienti da tutto il mondo. Fuori, la folla di fedeli in coda per i controlli, prima di entrare nella Basilica. La celebrazione è trasMessa in mondovisione ...