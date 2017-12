Napoli : le immagini della baby GANG che ha accoltellato Arturo (LaPresse) : Sono state diffuse dalla Polizia di Stato le immagini degli impianti di videosorveglianza di via Foria, dove il 18 dicembre scorso è stato accoltellato il 17enne Arturo. E' stato fermato questa ...

Napoli - 17enne accoltellato : fermato il primo della baby GANG : fermato uno degli autori del ferimento del 17enne accoltellato in via Foria, a Napoli, lo scorso 18 dicembre. Si tratta di un 15enne, raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in istituto di ...

Fermato ricercato della GANG latina Ms13 : si nascondeva in Italia : I Carabinieri della Compagnia di Cantù hanno arrestato all’alba Luis AlonsoRodriguez Hernandez, salvadoregno di 33 anni, originario della zona di Zacateolucanonché membro della famigerata gang Ms13. Il “marero” era nascosto inun’abitazione di via Garibaldi a Bregnano, un paesino in provincia di Como.Hernandez era ricercato per associazione a delinquere e affiliazione alla pandilla efigurava nella lista dei ...

Arrestato in Italia latitante internazionale membro delle GANG : Roma, 23 dic. (askanews) E' stato Arrestato in Italia il latitante salvadoregno Luis Alonso Rodriguez Hernandez, 33 anni, ricercato per associazione a delinquere ed affiliazione ai citati gruppi ...

Baby GANG - Napoli prova a reagire : dal liceo del 17enne accoltellato il grido di rivolta : «Arturo siamo tutti con te»: si ribellano gli studenti del liceo Cuoco, e, all?ingresso delle due sedi dell?istituto sistemano un grande striscione per esprimere il loro...

L'ultimo gioco della babyGANG nella Galleria Umberto di Napoli : i cantieri usati come pungiball : Non c'è l'albero di Natale - almeno non ancora - ma le scorribande delle babygang continuano. Nel cuore della notte, ancora una volta, i residenti della Galleria Umberto I di Napoli denunciano l'...

GANG DEL diavolo/ Video - i Latinos di Milano? Cizco va alle origini : "Così torturano e uccidono a El Salvador" : Le Gang del diavolo, il reportage delle Iene: Video. Il servizio di Cizco, firmato anche dal regista Gustavo Zama, sui criminali sanguinari di El Salvador, alle radici dei Latinos di Milano (Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 16:42:00 GMT)

Napoli - 15enne accoltellato da GANG nella movida del quartiere Vomero : Napoli, 10 dicembre 2017 - Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato nel pieno della movida del sabato sera nel quartiere Vomero a Napoli, in via Merliani. Il giovane era in compagnia di quattro ...

'Spaccio - blocco e degrado' - Shade spiega i 'piccoli GANGster' del rap italiano Video : Il 2017 è stato un anno a dir poco fortunato per #Shade, il rapper e freestyler torinese, vincitore della seconda edizione di Mtv Spit, pur non avendo pubblicato nessun album, ha infatti ampliato in maniera significativa la sua fan base, grazie soprattutto all'enorme mole di pubblico raggiunta con i brani 'Irraggiungibile' e 'Bene ma non benissimo', due vere e proprie HIT, che al momento contano milioni di visualizzazioni su YouTube e ...

Roma. La GANG dei clonatori bulgari assaltava i bancomat del centro : Prendevano di mira i bancomat del centro storico di Roma. La banda dei clonatori bulgari è stata smantellata dai Carabinieri. Il loro business era internazionale tra Belize, Italia, Giamaica che aveva come terminale periti informatici dell’Europa orientale, in grado di…Continua a leggere →

Alcatraz - il visionario progetto del produttore di rum in Venezuela che con il rugby ha portato pace e lavoro fra GANG criminali - detenuti e ... : ... nel 1796, fondò la Santa Teresa, prima produttrice del rum in Venezuela e fra i più grandi produttori del mondo, e su quello sport, il rugby, imparato mentre frequentava il liceo a Parigi a metà ...

Pompei - Movida - bullismo e baby GANG : Amitrano convoca le forze dell'ordine al Comune : La cronaca cittadina commenta oggi, a Pompei , una violenta aggressione notturna ad un giovane di Ercolano, ricoverato in ospedale a seguito di un assalto da parte del 'branco' presso la stazione ...

Truffe ad anziani in trasferta : presi gli ultimi due della GANG : Erano sfuggiti al blitz di venerdì scorso dei carabinieri della compagnia di Arezzo ma alla fine i militari del nucleo operativo sono riusciti ad arrestare gli ultimi due indagati che si erano ...

Milano - il capo della GANG svela il doppio ruolo : "Io sono una spia di Stato" : Per difendersi, durante il processo, ha portato una nota dell'Aisi, i servizi segreti interni. Un documento che per due anni (tra 2010 e 2012) ha ufficializzato il suo incarico di infiltrato e ...