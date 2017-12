La canzone del giorno (22 dicembre) : Stavo pensando a te di Fabri Fibra feat Tiziano Ferro : A volte capita di ascoltare una canzone eri giudicarla bella Tuttavia le belle canzoni possono sempre migliorare punto è quello che è successo a questo magnifico pezzo di Fabri Fibra che con il ...

Anatomia di una canzone : Lu giustacofane - del Canzoniere Grecanico Salentino : Mauro Durante del Canzoniere Grecanico Salentino racconta come è nato il brano Lu giustacofane. Leggi

Radio Rock presenta la sua canzone natalizia : “7 vizi di Natale” feat. Piotta & Il Muro del Canto : Come ogni anno, Radio Rock 106.6 non poteva non augurare un felice Natale ai propri ascoltatori senza sorprese. Cosa di meglio, quindi, della rivisitazione ad hoc di un brano apprezzatissimo... L'articolo Radio Rock presenta la sua canzone natalizia: “7 vizi di Natale” feat. Piotta & Il Muro del Canto su Roma Daily News.

Casa Sanremo Vitality's - al Palafiori l'hospitality del Festival della canzone Italiana : Siamo un'azienda Italiana presente in oltre 70 Paesi nel mondo che ha costruito il proprio successo sulla passione per la bellezza'. La musica di Casa Sanremo sarà firmata da Radio 105, Radio Monte ...

La canzone del giorno (18 dicembre) : New York You Got Me Dancing di Andrea True Connection : Ieri notte, tornando da una cena di Natale con degli amici, il proprietario del veicolo ha spento la radio, zittito tutti e inserito un cd nel lettore con questa canzone. Ha detto: 'ma ve la ricordate ...

Il festival di Baglioni : 'Il mio Sanremo sarà un '68 della canzone' : Sanremo è un moloch, è l'unica certezza che in Italia esiste nel mondo della canzone, lo era anche negli anni in cui certa musica, i cantautori, lo snobbavano. Oggi sono i rapper a ignorarlo, se ...

Eva a Sarà Sanremo (video) canta Cosa ti salverà : il testo e il video della canzone in gara tra le Nuove Proposte : TELEVISIONI Rivediamo Eva Pevarello (ex X Factor 10) a Sarà Sanremo di venerdì 15 dicembre su Rai1: canta Cosa ti salverà e accede al 68° Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. Eva, Cosa ti salverà: il testo Tu prenditi cura di te e serviti di ciò che hai ritagliati il tempo che vuoi per quello che ricostruirai che a volte vivi in apnea e cerchi dal fondo una via un punto dove ritrovarti coperto di felicità un'esplosione ...

Leonardo Monteiro a Sarà Sanremo (video) canta Bianca : il testo e il video della canzone in gara tra le Nuove Proposte : TELEVISIONI Rivediamo Leonardo Monteiro (ex Amici 8) a Sarà Sanremo di venerdì 15 dicembre su Rai1: canta Bianca e accede al 68° Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. Leonardo Monteiro, Bianca: il testo testo IN ELABORAZIONE prosegui la letturaLeonardo Monteiro a Sarà Sanremo (video) canta Bianca: il testo e il video della canzone in gara tra le Nuove Proposte pubblicato su Realityshow 17 dicembre 2017 11:00.

Inter Bells / Video : tifosi cantano la canzone del Natale nerazzurro - poi accusano Thohir per la sconfitta : Inter Bells Video: tifosi cantano la canzone del Natale nerazzurro, poi accusano Thohir per la sconfitta. Le ultime notizie sull'evento organizzato prima del match e sulla reazione post ko(Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 17:35:00 GMT)

La canzone del giorno (15 dicembre) : Angel Eyes di Ella Fitzgerald : Ogni tanto godo all'idea che ci siano periodi dell'anno che mi portano a riascoltare cose passate. Quando succede sono solo riscoperte meravigliose e qui, con Ella Fitzgerald, stiamo parlando dell'...

LORENZO BAGLIONI/ La sua canzone ha conquistato l’Accademia della Crusca (Sarà Sanremo 2018) : Il 31enne cantante LORENZO BAGLIONI è tra i sedici concorrenti di Sarà Sanremo che si contendono l’accesso al Festival di Sanremo nella categoria Giovani.(Pubblicato il Fri, 15 Dec 2017 05:12:00 GMT)

X-Factor - il nudo integrale del frontman dei Maneskin nel clip della canzone : Stasera al Forum d'Assago, a Milano, è tutto pronto per la finalissima di X Factor . Alessandro Cattelan su Sky Uno incoronerà il vincitore del talent show più chic della televisione, animato dai ...

Il meglio del 2017 : VOTA la canzone più bella uscita quest’anno : Il 2017 si sta per concludere ed è arrivato il momento di decretare la canzone più bella uscita quest'anno. Lo sappiamo, non è una scelta facile! via GIPHY Tra i tormentoni di questa estate e le canzone pubblicate nella seconda metà dell’anno c’è l’imbarazzo della scelta. A decidere quale canzone uscita nel 2017 sarà eletta la più bella di tutte sarai proprio ...

La canzone del giorno (13 dicembre) : Good Life di Inner City : Proprio in questi giorni sta funzionando (in Inghilterra soprattutto) il remix di una rapper che risponde al nome di Kah-Lo e ha intitolato il suo pezzo 'Fasta'. IL pezzo si muove esattamente sulla ...