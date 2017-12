Pakistan - Kamikaze si fanno esplodere in una chiesa cristiana : almeno 8 morti tra cui donne e bambini : È di almeno otto morti, fra cui due donne, e 25 feriti, il bilancio dell'attacco oggi di un commando di quattro kamikaze contro la chiesa metodista Bethel Memorial a Quetta, nella...

Nigeria - Kamikaze si fa esplodere in moschea : almeno 50 morti. Sospetti su Boko Haram : Un giovane kamikaze si è fatto esplodere in una moschea ad Adamawa nel nord della Nigeria uccidendo almeno 20 persone. Lo riferisce la polizia locale. Il giovane ha azionato il detonatore mentre arrivavano i fedeli per le preghiere del mattino mescolandosi alla folla. Sebbene per il momento non ci sia alcuna rivendicazione dell’attacco, i Sospetti cadono sul gruppo estremista islamico Boko Haram. (immagine di repertorio) L'articolo Nigeria, ...

