Juventus-Roma | tifosi giallorossi furiosi sui social | insulti al difensore Benatia

Juventus-Roma - l'ex arbitro Cesari sul gol di Benatia : 'Andava annullato' : Le polemiche dopo Juventus-Roma infiammano i social dopo le dichiarazioni del moviolista di Mediaset Premium , Graziano Cesari . Secondo l'analisi dell'ex arbitro, la rete di Benatia che è valsa la ...

Juventus pronta a un altro colpo in casa Roma. I bianconeri potrebbero pagare la clausola di Strootman : Juventus-Roma sembrerebbe non essere terminata dopo il triplice fischio dell'arbitro. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport' infatti il club bianconero infatti sarebbe pronto a fare nuovamente male al tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco . Stavolta però a colpire non sarebbe Mehdi Benatia ma i dirigenti di Madama.

Torino - le telecronache sono sempre più un caso : le polemiche con la Roma e ora lo sciopero con la Juventus : I giornalisti di Rai Sport hanno infatti indetto un giorno di sciopero, previsto proprio il 3 gennaio, per il mancata assegnazione dei diritti televisivi del Mondiale in Russia (che sarà visibile ...

Juventus-Roma - le pagelle bianconere : Szczesny decisivo - Matuidi c'è : Szczesny - voto: 8 Buffon può lasciare tranquillo: annulla la Roma da solo. La parata su Schick vale tre punti e magari un pezzo di scudetto. decisivo anche su El Sharaawy e Under. BARZAGLI - voto: 6,...

Juventus-Roma - scintille nello spogliatoio : Nainggolan furioso - ecco cosa è successo : Importante successo in chiave scudetto per la Juventus, la squadra di Massimiliano Allegri ha superato (con brivido finale) la Roma di Di Francesco, i bianconeri hanno risposto al Napoli che qualche ora prima aveva vinto contro la Sampdoria. Momento di nervosismo alla fine della partita, scintille al fischio finale. Tra Radja Nainggolan e il vice di Allegri, Landucci, si sono vissuti attimi di tensione in campo, poi proseguiti nel tunnel che ...

Juventus-Roma 1-0 - le pagelle : decisivi Benatia e Szczesny : JUVENTUS Szczesny 8 Fortunato sulla traversa di Florenzi, decisivo nella parata su Schick a qualche spicciolo dalla fine. E' uno dei tre ex della partita e siccome sino a quel momento era rimasto ...

La Juventus batte la Roma e tiene il passo del Napoli leader : Un gol dell'ex giallorosso Benatia basta ai bianconeri per restare a -1 dai partenopei. Troppo tardiva la reazione giallorossa. Una traversa per parte: a Florenzi, risponde Pjanic

Juventus-Roma : Pjanic tra i migliori d'Europa - Szczesny vale Buffon : Pesa tantissimo la vittoria della Juve sulla Roma. Non solo i tre punti in uno scontro diretto. La squadra di Allegri non chiude la partita e dopo più di un'ora di netta prevalenza, deve ringraziare ...

Juventus-Roma 1-0 - Allegri : “Faccio i complimenti ai miei”. Di Francesco : “Siamo stati poco cattivi” : Juventus-Roma 1-0, Allegri: “Faccio i complimenti ai miei”. Di Francesco: “Siamo stati poco cattivi” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Roma 1-0, Allegri- La Juventus ha battuto la Roma per 1 a 0 e si è riavvicinata al Napoli capolista. Al termine del match, Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Premium: “Non ...