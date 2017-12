Juventus-Dybala | le ultime novità dalla Spagna | il Real Madrid tranquillizza ‘la Joya’

Calciomercato Juventus - dalla Spagna : messaggio Real a Dybala : Il numero uno del club più titolato al Mondo gli ha confermato che è lui l'obiettivo per sostituire il partente Bale.

Juventus - un Natale coi fiocchi e con il rebus Dybala : Torino, 25 dicembre 2017 - Un felice Natale quello in casa Juventus . Non c'è che dire, i bianconeri non potevano regalarsi e regalare ai propri tifosi un 25 dicembre migliore di questo. Con quello ...

Juventus : Dybala ritrova la Joya - passa il Natale con la famiglia e la fidanzata : Le tre panchine consecutive, le scelte di Max Allegri, le tantissime polemiche delle ultime settimane. Paulo Dybala per un giorno si è lasciato tutto alle spalle. D'altronde quale miglior occasione ...

Juventus - Cuadrado striglia Dybala : "si guadagni il posto in allenamento" : Cuadrado torna a parlare del momento di Dybala e usa parole importanti nei confronti dell'attaccante argentino della Juventus LaPresse/Alfredo Falcone Una panchina, la terza consecutiva. Contro la ...

Juventus - Allegri svela : il caso Dybala e l’errore Benatia-Chiellini : Successo della Juventus contro la Roma, ecco le parole di Allegri ai microfoni di Premium Sport: “Non siamo riusciti a chiudere la partita e nel finale abbiamo sofferto, un pò per colpa nostra e un pò perché la Roma è una grande squadra. Devo fare i complimenti ai ragazzi, abbiamo chiuso un ciclo importante, abbiamo ritrovato la nostra mentalità. Potevamo fare qualcosa in più, ma vincere 1-0 è sempre bello. L’occasione concessa alla ...

Juventus - Marotta : 'Dybala non deve deprimersi se va in panchina' : Il dg della Juve continua: ' Alex Sandro - dice a Premium Sport - lo abbiamo aspettato e ora sta tornando ai livelli che tutti conoscevamo. Interventi sul mercato? Giocatori di primissimo livello è ...

Juventus - Marotta ‘stronca’ Dybala : il commento che deve far riflettere l’attaccante : Juventus e Roma in campo per la 18^ giornata del campionato di Serie A, si gioca un importante match per lo scudetto. Prima del match interessanti dichiarazioni di Marotta ai microfoni di Premium: “la panchina può avere risvolti psicologici negativi su Dybala? L’allenatore ha a disposizione una rosa di ottimi giocatori, quelli che mette in campo sono i migliori in base alla partita. Quando dico ‘migliori’, intendo dal punto di vista ...

Juventus-Roma - 0-0 La Diretta tridente Perotti - ?Dzeko ed El Shaarawy. Fuori Dybala e Douglas Costa c'è Cuadrado : Va in scena nel posticipo delle 20.45 il big match della 18a giornata di Serie A, la sfida tra Juventus e Roma; i bianconeri sono tornati protagonisti del torneo dopo un momento di apparente...

Juventus - Dybala in panchina - Cuadrado - Higuain e Mandzukic contro la Roma : TORINO - Dybala parte dalla panchina. Alla fine Allegri ha scelto Mandzukic e un linea d'attacco con Cuadrado a destra e Higuain in mezzo. Mentre a centrocampo viene confermata la linea a tre con ...

Juventus - Dybala ancora fuori : 4-3-3 con Mandzukic e Cuadrado : "Cuadrado e Mandzukic? Devo valutare le loro condizioni oggi in allenamento...", questo quanto dichiarato da Massimiliano Allegri nella conferenza stampa alla vigilia di Juve-Roma. Pretattica, forse, ...

Juventus-Roma - Higuain l'anima e i gol della Juve. Dubbio Dybala : TORINO Dybala sì, Dybala no? La risposta più sicura per adesso è Higuain. Sia sul campo: per i gol che il Pipita sta facendo anche al posto del suo connazionale, tornato a segnare mercoledì, ma in ...

Serie A - Juventus-Roma secondo Ranieri : 'Che gara! E io punto su Dybala e Nainggolan' : L'allenatore del Nantes presenta il big match di questa sera nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport: "Sarà una partita molto interessante, tattica, difficile per le due squadre.