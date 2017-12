JACK Frost/ Oggi in tv su Italia 1 : un maestro alla fotografia - Laszlo Kovacs (13 dicembre 2017) : Jack Frost , il film in onda su Italia 1 Oggi , mercoledì 13 dicembre 2017. Nel cast: Michael Keaton, Kelly Preston, Joseph Cross e Mark Addy, alla regia Troy Miller. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 21:18:00 GMT)

JACK FROST - film stasera in tv su Italia 1 : trama e curiosità : Jack Frost è uno dei film stasera in tv, mercoledì 13 dicembre 2017, in onda prima serata su Italia 1. La trama racconta di Jack, un musicista sempre in giro per lavoro. La pellicola è diretta da Troy Miller mentre è protagonista Michael Keaton. Un giorno muore in un incidente stradale e il figlio ne soffre molto. Quando arriva Natale il bambino fa un pupazzo di neve e quando gli mette cappello e sciarpa del padre succede qualcosa di magico ...