Isola dei famosi 2018 : ecco chi potrebbe far parte del cast : L'Isola dei famosi 2018 è il nuovo reality show che inizierà il prossimo 22 Gennaio. Il gioco del programma consiste nel mandare sull'Isola in Honduras alcuni concorrenti famosi, i quali dovranno sostenere prove di resistenza per cercare di conquistare il cibo. Nella scorda edizione, che è andata in onda quest'anno, il vincitore assoluto è stato l'attore israeliano Raz Degan. Quest'ultimo è riuscito a conquistare la vittoria finale, riuscendo ...

Isola dei Famosi 2018 quando inizia chi sono i naufraghi e altre news : La grande macchina dell'Isola dei Famosi 2018 si è già messa in moto e ormai è tutto pronto per la 13esima edizione di questo reality tanto atteso e amato dal pubblico televisivo. Il gioco partirà ad inizio anno 2018 e ci sono anche i nomi dei concorrenti. Isola dei Famosi la prima puntata lunedì 18 gennaio Annunciata la data di inizio dell'Isola 2018. La prima puntata sarà lunedì 18 gennaio in prima serata su canale 5 in diretta con l'Honduras ...

Isola dei Famosi : ecco chi potrebbe partire per l'Honduras : Tra quattro settimanale su canale 5 prenderà il via la nuova stagione de "L'Isola dei Famosi", precisamente la tredicesima. Dopo tre mesi di "Grande Fratello Vip 2", Mediaset ripropone un altro reality che sicuramente regalerà tantissime emozioni ai telespettatori. Quando è la data esatta della messa in onda e i concorrenti che ne faranno parte? E' questo l'interrogativo che in molti si sono posti negli ultimi giorni. In questo articolo vi ...

Isola dei Famosi 13 : svelate altre tre concorrenti che partiranno per l'Honduras Video : Manca un mese esatto all'inizio della tredicesima edizione de L'#Isola dei Famosi, infatti il 22 gennaio andra' in onda la prima puntata su Canale 5 [Video]. A differenza della passata stagione, che ha visto Stefano Bettarini come inviato, quest'anno accanto ad #Alessia Marcuzzi ci sara' Stefano De Martino, ex marito di Belen Rodriguez. In queste ultime settimane, sono stati svelati i nomi di alcuni dei concorrenti che faranno parte del cast del ...

Gli Oneston presto all'Isola dei famosi? L'indiscrezione : Rieccoci qui a parlare di televisione, di reality e soprattutto di due ex concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello vip che con la loro simpatia e la loro amicizia hanno saputo farsi amare da tutto il pubblico a casa. Stiamo parlando di Luca Onestini e Raffaello Tonon, ovvero gli Oneston, che dalla fine del GF sono riusciti a catalizzare l'attenzione su di sé grazie ad un'ospitata dopo l'altra. Inoltre pare proprio che i loro follower ...

Gossip : Onestini e Tonon dal Grande fratello Vip all'Isola dei Famosi? : La seconda edizione del Grande fratello Vip è terminata da poche settimane ma i numerosi telespettatori non si sono dimenticati dell'amicizia che lega tutt'ora Luca Onestini e Raffaello Tonon. Tra i due ex concorrenti nella casa del Gf Vip si è instaurato un feeling speciale tanto da soprannominarsi gli 'Oneston'. Ora molti dei loro supporter vorrebbero rivedere i due ex gieffini affrontare una nuova avventura insieme proprio come hanno fatto ...

