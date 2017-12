IPTV - Sky gratis illegale : ecco cosa rischia chi lo guarda : Molti sicuramente non conosceranno il significato di IPTV. L'acronimo in inglese vuol dire Internet Protocol Television, e sta a significare la trasmissione di canali televisivi tramite un collegamento internet sia ADSL che Fibra. L'IPTV è un programma totalmente legale, perchè all'inizio serviva solo per trasmettere tramite internet dei canali visibili normalmente su un qualsiasi televisore. I furbetti del web Sicuramente in molti avranno ...

IPTV - guardare Sky gratis è illegale : ecco cosa si rischia Video : Chi è meno pratico della tecnologia, molto probabilmente è la prima volta che sente questa parola, ma chi è esperto, sa di cosa stiamo parlando: la IPTV, una sigla che nasconde dei lati molto oscuri anche se in origine la creazione era in buona fede. Almeno una volta nella vita, chiunque ha cercato sui motori di ricerca [Video]come vedere le #pay tv, come Sky e #Premium in maniera totalmente gratuita. Sono tante le ricerche che escono, ma il 90% ...

Sky - lancia promozione su IPTV nuova : Non c'è bisogno di alcun abbonamento con il canale satellitare per la visione dei contenuti Sky on demand e né è necessario installare una parabola sul tetto di casa.

Sky - abbonamento IPTV inedita offerta. Come si procede : Non c'è bisogno di alcun abbonamento con il canale satellitare per la visione dei contenuti Sky on demand e né è necessario installare una parabola sul tetto di casa.

Sky e Mediaset : carcere e multa per chi vede con IPTV e sistemi pirateria gratis : Le pene per chi sfrutta in maniera illegale la tecnologia dell'IPTV sono particolarmente dure: multe salatissime e carcere fino a un massimo di 6 anni.

Sky e Mediaset : chi vede gratis tramite IPTV e sistemi ulteriori multa e carcere : Le pene per chi sfrutta in maniera illegale la tecnologia dell'IPTV sono particolarmente dure: multe salatissime e carcere fino a un massimo di 6 anni.