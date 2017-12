Incidenti in montagna : precipita per 200 metri sulla Presolana - morto : Un giovane ha perso la vita oggi precipitando per circa 200 metri sulla Presolana. Il 26enne sarebbe scivolato lungo una cascata di ghiaccio. Sul posto l’elisoccorso del 118 e il Soccorso alpino di Clusone (Bergamo). L'articolo Incidenti in montagna: precipita per 200 metri sulla Presolana, morto sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidenti in Montagna - Piemonte : scivola sul ghiaccio e muore - il cane rimane a vegliare il suo padrone : Due Incidenti mortali in due giorni a Limone Piemonte, in provincia di Cuneo: uno sciatore 32enne è scivolato sabato scorso su una lastra di ghiaccio ed è precipitato in fondo a un vallone. Il suo corpo è stato individuato e recuperato nella notte tra sabato e domenica dagli uomini del Soccorso Alpino. Il secondo incidente si è verificato ieri: un uomo che era uscito per portare a spasso il suo cane, avrebbe imboccato una strada innevata ...

Incidenti in montagna : in Lombardia 4 morti in 3 giorni : Il Soccorso Alpino ha reso noto che in Lombardia in 3 giorni si sono verificati 4 Incidenti mortali in montagna: è infatti stato trovato oggi il corpo senza vita di un alpinista 57enne che ieri sera non aveva fatto rientro alla base. Secondo una prima ricostruzione, nonostante indossasse dei ramponi leggeri, l’uomo ha perso l’equilibrio ed è scivolato sul ghiaccio per un centinaio di metri, riportando ferite mortali. Sul posto oltre ...

Incidenti Montagna : due feriti nel Cuneese : Incidente in Valle Pesio, nel Cuneese, dove 5 escursionisti erano rimasti bloccati. Sono stati poi recuperati dal Soccorso alpino: uno dei componenti del gruppo, che si stava avventurando verso la cima della Gardiola nonostante la presenza di un pericoloso strato di ghiaccio sul manto nevoso, e’ precipitato lungo un pendio e ha riportato delle sospette fratture a un braccio e una gamba; un amico che cercava di aiutarlo e’ caduto ed ...

Incidenti Montagna : morto un escursionista caduto sul Grignone : Domenica pesante dal punto di vista degli Incidenti in montagna, soprattutto nel Lecchese. Stamattina era infatti stato ritrovato il corpo senza vita di un escursionista nella zona dell’Alpe Paglio, mentre oggi pomeriggio ha perso la vita all’ospedale Manzoni di Lecco anche un 50enne – proveniente dalla provincia di Pavia – precipitato in mattinata sul Grignone, nella zona del rifugio Bietti. In gravi condizioni, era ...

Incidenti Montagna - escursionisti caduti sulle Prealpi : soccorsi : Diversi gli Incidenti in montagna oggi sulle Prealpi bergamasche: sono sei gli escursionisti precipitati. Uno di loro, un uomo caduto in un dirupo a causa del ghiaccio in localita’ Pianca, sopra San Giovanni Bianco, in valle Brembana, è grave. L’uomo, soccorso attorno alle 10 con l’elicottero del 118 di Bergamo, è stato poi trasferito all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Alla baita Cassinelli, sopra Castione della ...

Rinvenuto il corpo senza vita dell'escursionista 50enne disperso da ieri sera nella zona dell'Alpe Paglio: impegnati nelle ricerche una trentina di tecnici della Stazione di Valsassina – Valvarrone (Premana, Vervio e Barzio) del Soccorso alpino. L'uomo non indossava né ciaspole, né ramponi.

Incidenti in montagna : un infortunio e un disperso nel lecchese : Intervento dei tecnici della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino sui monti lecchesi per la ricerca di un disperso e per recuperare un 50enne scivolato nella zona del Caminetto sulla Grigna Settentrionale. All’alba gli uomini del Soccorso alpino sono stati allertati per le ricerche di un escursionista disperso sull’Alpe Paglio, in Alta Valsassina, sopra Casargo: le ricerche sono in corso. A meta’ mattina un altro ...

Uno sciatore ha perso la vita sulle montagne di Limone Piemonte, nel Cuneese. Le ricerche sono scattate nella tarda serata di ieri, quando l'uomo non era rientrato a casa: il 32enne, originario di Saluzzo, è stato ritrovato senza vita in un dirupo alcune decine di metri a valle della pista Cabanaira. Probabilmente stava praticando fuori pista.

Incidenti Montagna - morto escursionista : 00.46 Un escursionista disperso dalle 19 di questa sera è stato trovato senza vita sul dosso alto, nella zona del monte Maniva nel Bresciano. Sono in corso le operazioni di recupero del cadavere ai piedi di un canalone lungo il quale l'escursionista è scivolato.

Un escursionista ha perso la vita a causa delle ferite riportate cadendo per circa 200 metri su un costone di ghiaccio sulla Pania della Croce sulle Alpi Apuane: sul posto è intervenuto Il Soccorso Alpino e speleologico della Toscana e il 118. Le avverse condizioni meteo non hanno consentito l'utilizzo dell'elicottero.

Incidenti in montagna : trovato morto escursionista disperso nel Bresciano : E’ stato rinvenuto stamattina il corpo senza vita dell’escursionista 46enne disperso da sabato nella zona di Punta Almana, sopra Sale Marasino, nel Bresciano. Hanno partecipato alle ricerche le squadre territoriali della V Delegazione Bresciana del Soccorso Alpino, in collaborazione con il SAGF – Soccorso alpino Guardia di Finanza. L’uomo sarebbe scivolato lungo il pendio sull’erba ghiacciata per poi cadere per una ...

Incidenti Montagna : alpinista soccorso dal Cnsas sul Gorzano : E’ stata una disavventura a lieto fine, quella vissuta da uno scialpinista romano bloccato sul monte Gorzano a quota circa 2.300 metri, che la scorsa notte e’ stato recuperato dai soccorritori dopo essersi perso durante il rientro da una gita di scialpinismo sui monti della Laga. I compagni d’escursione, cinque ragazzi anche loro romani, hanno riferito di aver perso l’amico a causa di nebbia e bufera, mentre in fila ...