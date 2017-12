Queens of the stone age - il cantante dà un calcio in testa a una fotografa. Poi le scuse : “In stato di totale abbandono” : Durante un live all’Almost acoustic christmas di Inglewood, in California, Josh Homme, il frontman del gruppo Queens of the stone age, ha dato un calcio a una fotografa, Chelsea Lauren, che si trovava davanti al palco per catturare le immagini del concerto. La donna, che ha po stato il video sui social, ha detto di aver passato la notte al pronto soccorso. Le scuse del cantante sono arrivate il giorno dopo: “Ieri sera – ha ...

Lorenzo Licitra a X Factor 11 presenta In the Name of Love - che “Incastra il tenore nella musica pop” (testo) : È arrivato il momento anche per Lorenzo Licitra a X Factor 11 di presentare il suo inedito: il brano col quale il ragusano esordirà nel mercato discografico, scritto a quattro mani dal paroliere Fortunato Zampaglione e da Ashley Wallis, si intitola In the Name of Love. Anche la melodia porta la firma della Wallis e di Zampaglione, autore di successi italiani per artisti come Marco Mengoni e Francesca Michielin, mentre quest'ultimo è anche ...