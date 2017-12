In New Girl 7 il matrimonio di Nick e Jess nel finale di serie? Aria di nozze nella foto

Serie Tv - novità : Erin Moriarty in The Boys di Amazon; J.B. Smoove papà di Winston in New Girl : The Boys: Erin Moriarty sarà tra i protagonisti del drama ordinato da Amazon Prime Video, tratto dal fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, creato da Eric Kripke (Timeless) e prodotto da Evan Golberg e Seth Rogen che ne saranno anche registi. The Boys è ambientato in un mondo in cui i supereroi diventati delle celebrità internazionali, hanno abbracciato tutti quelle componenti più negative che comporta la fama. Al centro della Serie ...

In New Girl 7 la figlia di Cece e Schmidt - Ruth : prima foto dall’ultima stagione e anticipazioni sulla trama : New Girl 7 arriverà su Fox nel 2018 per salutare (definitivamente?) il pubblico: la comedy prodotta ed interpretata da Zoey Deschanel si conclude con la settima e ultima stagione l'anno prossimo, dopo un travagliato rinnovo che fino all'ultimo momento sembrava non dovesse arrivare. La sesta stagione si è conclusa con un finale che, a detta della creatrice Liz Meriwether, avrebbe potuto essere quello definitivo, vista l'incertezza sul futuro ...

Jake Johnson di New Girl rivela i suoi sforzi per ottenere la 7ª stagione e un degno finale per la serie : Jake Johnson di New Girl non sarebbe stato per niente contento se la serie fosse finita con la sesta stagione, con quel bacio tra Nick e Jess. Ecco perché, come è lui stesso a raccontare a TVLine, ha fatto davvero il possibile per chiedere (e ottenere!) una stagione finale per la serie che lo vede co-protagonista insieme a Zooey Deschanel. Quando infatti la creatrice della serie Liz Meriwether ha invitato il cast a rivolgersi ai piani alti di ...