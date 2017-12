tifone Tembin - Filippine : incendio in centro commerciale - almeno 37 morti : Le autorità hanno decretato le morte di circa 37 persone rimaste intrappolate nell’ incendio divampato in un centro commerciale di Davao, nel sud delle Filippine . Il vicesindaco della città ha annunciato che secondo l’ufficio di protezione degli incendi non vi sono possibilità di trovare in vita le persone disperse. La maggior parte erano dipendenti di un call-center aperto 24 ore su 24 all’ultimo piano ...

Filippine : il tifone Tembin provoca incendio in un centro commerciale - una vittima e 36 dispersi : Un incendio è scoppiato in un centro commerciale di Davao City, nel sud delle Filippine, già in ginocchio per il passaggio del tifone Tembin che ha provocato almeno 200 morti: vi sarebbe una vittima accertata e almeno 36 dispersi, che si teme siano morti, spiegano le autorità, secondo cui le fiamme sono divampate, poco dopo l’apertura di ieri mattina, nel settore mobili al terzo piano del mall e si sono rapidamente propagate in tutto ...