Leggi la notizia su beppegrillo

(Di lunedì 25 dicembre 2017) di Gianroberto Casaleggio, tratto dal libro: "Il Web è morto, viva il web" Qual è la direzione? Quale il senso della vita lavorativa? La nostra attività assorbe la maggior parte del, la miglior parte del: la giovinezza e la maturità. A fare cosa? E per quale motivo? Guidati da qualche significato? L'avvento della produzione industriale ha reso queste domande abituali per le persone. La ripetizione, la spersonalizzazione e il profitto, considerato valore fondamentale, sono normali nelle aziende e nelle fabbriche. Si lavora per mangiare, per guadagnare di più, per carriera, per recitare un ruolo sociale, per potere. Tutti motivi comprensibili, in particolare il mangiare, ma è veramente tutto qui? 35 anni moltiplicati per 200 giorni per 8 ore meritano di più. Quanti lavorano per realizzare sé stessi? Quanti si accorgono delle loro potenzialità? Quanti, entrando in ufficio ...