Il segreto di Diego e la cattiveria di Salvo Prisco | Un Posto al Sole

(Di martedì 26 dicembre 2017) Continuano le coinvolgenti avventure dei personaggi della celebre soap partenopea Unal. Per questo nuovo anno, le loro vicende saranno molto animate e ricche di colpi di scena. Al centro delle trame della prossima settimana ci sarà in primo piano il figlio di Gaetanoche, perennemente a corto di denaro, deciderà di attuare un folle piano ai danni della piccola Sofia coinvolgendo anche altre persone. Anche Marina e Roberto saranno protagonisti di continue discussioni e diatribe in merito alle questioni legate ai cantieri.Giordano, il nuovo arrivato a palazzo Palladini, desterà anche lui nuove preoccupazioni in chi gli sta accanto. Episodi dettagliati Guido, deciso a passare la fine dell’anno in maniera calma nella sua dimora, si ritrova costretto a fronteggiare le esilaranti voglie di sfrenatezza della sua compagna Mariella e del suo ritrovato amico e ...