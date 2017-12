Beni culturali in Sicilia : il Sadirs chiede un incontro al presidente della Regione : Incertezza delle apertura dei siti culturali in Sicilia e carenza di personale di ruolo: sono gli argomenti che il Sindacato autonomo dei dipendenti regionali affrontano in una lettera inviata al ...

Il finto compleanno del presidente Grasso : di Paolo Bracalini Pietro Grasso, il leader dal doppio compleanno. Il mistero anagrafico del presidente del Senato nuovo leader di Liberi e Uguali è stato svelato dal leghista Roberto Calderoli, uno ...

Puigdemont chiede a Rajoy di tornare : “Sono stato eletto presidente della Catalogna. Mi spetta” : Carles Puigdemont, leader separatista catalano ed ex governatore della Catalogna, vuole essere il nuovo presidente della regione e invita il governo spagnolo a permettergli di tornare in Spagna in tempo per la seduta inaugurale del nuovo Parlamento catalano, prevista entro il 23 gennaio. Lo ha detto lui stesso in un’intervista a Reuters, affermando...

Roma - il presidente dei commercianti di Ostia : 'Vogliamo portare sul litorale i turisti del Nord Europa' : Il mare, la pineta, gli scavi di Ostia Antica. 'Questa è la nostra ricchezza'. Armando Vitali, presidente di Ascom-Confcommercio litorale è convinto che da lì si debba ripartire. Promuovere il brand ...

La presidente della Camera Laura Boldrini si candiderà con Liberi e Uguali : La presidente della Camera Laura Boldrini ha annunciato che si candiderà alle elezioni politiche del 2018 con Liberi e Uguali, la formazione politica formata da Sinistra Italiana, Possibile e dai fuoriusciti del Partito Democratico, il cui leader è il presidente del The post La presidente della Camera Laura Boldrini si candiderà con Liberi e Uguali appeared first on Il Post.

Roberto Fico attacca i tg Rai su Boschi-Etruria. Ma il presidente della Vigilanza è lui : ROMA Roberto Fico si lamenta dei tg della Rai per come hanno trattato la vicenda Banca Etruria. Ma il presidente della Commissione di Vigilanza è lui, quindi potrà sicuramente condurre le opportune ...

Con il prossimo presidente del Sudafrica poteva andare peggio : L’ex sindacalista e ricco imprenditore Cyril Ramaphosa è il nuovo presidente dell’African national congress. Ma ha le mani legate dai sostenitori di Zuma nel partito. Leggi

Giovanni Mammone nominato nuovo presidente della Cassazione : Il nuovo primo presidente della Cassazione è Giovanni Mammone, che attualmente è il segretario generale della Suprema Corte. Lo ha nominato all'unanimità il plenum del Csm in una seduta straordinaria ...

Maurizio Mensi presidente della vigilanza sulla Rete Tim : Roma, 22 dic. (askanews) L'Organo di vigilanza (OdV) istituito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e preposto a vigilare sugli obblighi di parità di trattamento e non discriminazione ...