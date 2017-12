IL PEGGIORE NATALE DELLA MIA VITA Oggi in tv su Canale 5 | info streaming del film 25

I film di Natale dal PEGGIORE al migliore (secondo noi) : La vita è meravigliosa ha festeggiato 70 anni, ma non li dimostra. Tratto dal racconto The Greatest Gift di Philip Van Doren Ster e interpretato da un magistrale James Stewart, la pellicola di Frank Capra conserva ancora tutta la magia di un capolavoro senza tempo: un purosangue nei palinsesti televisivi natalizi. Presenza immancabile, al pari di Una Poltrona per due, Miracolo nella 34ª strada e i più recenti Love Actually e Il diario di Bridget ...