Il Papa prega per i sequestrati : "Possano tornare a casa per questo Natale" : Il Papa ha esortato a invocare "il dono della pace per tutto il mondo, specialmente per le popolazioni che più soffrono a causa dei conflitti in atto". In particolare, il Pontefice ha rinnovato il ...

Il Papa prega per le Filippine e i sequestrati : Il Papa assicura la sua preghiera alla popolazione dell'isola di Mindanao, nelle Filippine, colpita da una tempesta che ha causato numerose vittime e distruzioni. "Dio misericordioso accolga le anime ...

Papa prega per Filippine e sequestrati : (ANSA) - ROMA, 24 DIC - Il Papa assicura la sua preghiera alla popolazione dell'isola di Mindanao, nelle Filippine, colpita da una tempesta che ha causato numerose vittime e distruzioni. "Dio ...

Il Papa : 'Vengano rilasciate le persone sequestrate nel mondo'. E prega per le Filippine : Il Papa ha esortato a invocare 'il dono della pace per tutto il mondo, specialmente per le popolazioni che più soffrono a causa dei conflitti in atto. Rinnovo in particolare il mio appello - ha ...

Papa prega per Filippine e sequestrati : Il Papa ha esortato a invocare "il dono della pace per tutto il mondo, specialmente per le popolazioni che più soffrono a causa dei conflitti in atto". "Rinnovo in particolare il mio appello affinché,...

L'appello del Papa : 'Per Natale rilasciate le persone sequestrate nel mondo'. E prega per le Filippine : 'Accogliere il progetto di Dio' richiede 'umiltà e generosità', gli stessi atteggiamenti del 'Figlio di Dio quando viene al mondo', e della Madonna quando accetta il progetto annunciatole dall'angelo,...

Papa prega per Filippine e sequestrati : Il Papa ha esortato a invocare "il dono della pace per tutto il mondo, specialmente per le popolazioni che più soffrono a causa dei conflitti in atto". "Rinnovo in particolare il mio appello affinché,...

Papa Francesco prega contro i virus dell'indifferenza e del degrado : Con una preghiera rivolta a Maria, la Madre di Gesù, Papa Francesco esprime il bisogno della Città eterna di sviluppare gli 'anticorpi' capaci di contrastare alcuni virus , che si stanno diffondendo ...

Il Papa a piazza di Spagna prega per i romani : «Liberali dalla maleducazione civica» : CITTA' DEL VATICANO - Papa Bergoglio festeggia l?Immacolata Concezione con un piccolo pellegrinaggio romano pensando ai mali che attanagliano la città. Li elenca tutti, uno per uno....

Papa FRANCESCO/ Video ricetta per single : “vuoi un fidanzato? Prega Sant’Antonio”. La barzelletta di Bergoglio : La barzelletta di PAPA FRANCESCO: Video, la "ricetta" per tutti i single. "Vuoi un fidanzato? Prega Sant'Antonio". Fuori programma di Bergoglio a San Pietro(Pubblicato il Mon, 27 Nov 2017 12:40:00 GMT)

Papa : grande dolore per la strage in Egitto - stavano pregando : Il Santo Padre - rivolto ai numerosi fedeli in piazza - ha chiesto una preghiera in vista del viaggio che si appresta a fare in Myanmar e Bangladesh dove rimarrà fino al 1 dicembre. Il decollo è previsto per questa sera alle 21.40. Il Pontefice poi si è rivolto alla comunità ucraina: che la fede possa promuovere cammini di pace

Papa : prega dopo strage in Sinai e per pace in Ucraina : Città del Vaticano, 26 nov. (askanews) 'Cari fratelli e sorelle, ci ha dato grande dolore, venerdì scorso, la notizia della strage avvenuta in una moschea nel nord del Sinai. Continuo a pregare per le ...

Il Papa prega a S. Maria Maggiore per il viaggio in Asia : Due mondi per la pace Diversità di storia e di cronaca, dunque, ma che il viaggio che inizia stasera alle 21.40, con il decollo del volo Papale da Fiumicino, abbina a una comune richiesta, la pace. ...

Il Papa prega a S. Maria Maggiore per il viaggio in Asia - : Due mondi per la pace Diversità di storia e di cronaca, dunque, ma che il viaggio che inizia stasera alle 21.40, con il decollo del volo Papale da Fiumicino, abbina a una comune richiesta, la pace. ...