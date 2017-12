Il Papa | Due Stati riconosciuti in Terrasanta

Vaticano - la benedizione di Natale di Papa Francesco : 'Per la Terrasanta due Stati e confini concordati' : Papa Francesco sceglie gli occhi dei bambini per ritrovare Gesù e il significato del Natale in tutti gli angoli del mondo teatro di sofferenza, dove 'soffiano venti di guerra e un modello di sviluppo ormai superato continua a produrre degrado umano, sociale e ambientale'. Nel messaggio di auguri che ...

Il messaggio Urbi et Orbi del Papa : 'Per la Terrasanta due Stati e confini riconosciuti' : Il messaggio Urbi e Orbi che rivolge al mondo dalla loggia delle Benedizioni è denso di riflessioni e indicazioni prese dalla stretta attualità. Il Papa elenca i principali punti di crisi a ...

Il Papa alla benedizione : «Due Stati in Terrasanta con confini riconosciuti»video : La benedizione Urbi et Orbi da San Pietro: «Il mondo resta diviso da una «terza guerra mondiale combattuta a pezzi e afflitto da un modello di sviluppo ormai superato continua a produrre degrado umano, sociale e ambientale»

Il messaggio Urbi et Orbi del Papa : «Per la Terrasanta due Stati e confini riconosciuti» : Città del Vaticano - Natale pieno di ombre. «Sul mondo soffiano venti di guerra e pesa un modello di sviluppo ormai superato che continua a produrre degrado umano, sociale e...

Il Papa : "In Terrasanta due Stati con confini riconosciuti" : Città del Vaticano, 25 dicembre 2017 - Un pensiero ai bambini di tutto il mondo perché nei loro volti vediamo Gesù . E' questa la sintesi del messaggio di Natale di Papa Francesco prima di impartire ...

Il Papa alla benedizione : «Due Stati in Terrasanta con confini riconosciuti» : La benedizione Urbi et Orbi da San Pietro: «Il mondo resta diviso da una «terza guerra mondiale combattuta a pezzi e afflitto da un modello di sviluppo ormai superato continua a produrre degrado umano, sociale e ambientale»

Papa Francesco - per Terrasanta due Stati : Francesco, parlando dalla loggia delle benedizioni della basilica di San Pietro, ha detto anche che "oggi, mentre sul mondo soffiano venti di guerra e un modello di sviluppo ormai superato continua a ...

Il Natale di Papa Francesco : "Vedo Gesù nei volti dei bambini. In Terra Santa coesistano due Stati" : Per la quinta veglia natalizia del suo pontificato, Francesco ha insistito sulla situazione di quanti sono costretti a "lasciare la loro Terra e mettersi in cammino", per "sopravvivere agli Erode di turno che per imporre il loro potere e accrescere le loro ricchezze non hanno alcun problema a versare sangue innocente"

Il Papa : "Per la Terrasanta due Stati e confini concordati" : Come la Vergine Maria e san Giuseppe, come i pastori di Betlemme, accogliamo nel Bambino Gesù l'amore di Dio fatto uomo per noi, e impegniamoci, con la sua grazia, a rendere il nostro mondo più umano,...

Papa Francesco - per Terrasanta due Stati : Francesco, parlando dalla loggia delle benedizioni della basilica di San Pietro, ha detto anche che "oggi, mentre sul mondo soffiano venti di guerra e un modello di sviluppo ormai superato continua a ...

Il Papa : Per la Terrasanta due Stati e confini concordati : "Vediamo Gesù nei bambini del Medio Oriente, che continuano a soffrire per l'acuirsi delle tensioni tra Israeliani e Palestinesi", ha detto Papa Francesco nel Messaggio di Natale letto dalla Loggia della Basilica di San Pietro prima della benedizione Urbi et Orbi trasmessa in mondovisione."Vediamo Gesù - ha continuato - nei bambini che, insieme alle loro famiglie, patiscono le violenze del conflitto in Ucraina e ...

Gerusalemme - Papa : "Due Stati in Terrasanta con confini riconosciuti" : Preghiamo per Gerusalemme e la Terrasanta "perché tra le parti prevalga la volontà di riprendere il dialogo e si possa finalmente giungere a una soluzione negoziata che consenta la pacifica ...

Il Papa : "Due Stati riconosciuti in Terrasanta" : Il Guatemalatrasferirà la propria ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemmediventando cosi' il primo Paese a seguire gli Usa dopo l'annunciodi Donald Trump. Il Papa invece si è augurato due Stati con confini "concordati e riconosciuti in Terrasanta"

Enrique Iglesias papà a sorpresa : nati due gemelli : Enrique Iglesias è diventato papà di due gemelli. La compagna dell’artista, l’ex tennista russa Anna Kournikova, ha dato alla...