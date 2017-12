Colucci : "Ora torniamo al nostro mondo" : 'C'erano tanti dei miei che piangevano, ho detto loro di alzare la testa e tornare al mondo che ci appartiene . In questa professione - ne parlo da pseudo allenatore e da ex giocatore - si vive anche di soddisfazioni, come aver messo in difficoltà una squadra come l'Inter con grande ...

IL nostro FUTURO. L'UOMO PRIMA DELL'ECONOMIA - AL CENTRO DEL MONDO : A riportare, molto opportunamente, all'attenzione del NOSTRO saggio pensiero, il rapporto economia-uomo è Tim Jackson con il suo libro "Prosperità senza crescita", nella seconda edizione aggiornata ...

Teatro Lirico e internazionalizzazione - va in scena La Ciociara. Paci : esportiamo nel mondo cultura e il nostro patrimonio esclusivo : ... le cui reciproche sinergie proseguono un percorso di collaborazione, scambio ed internazionalizzazione che giova certamente alla riuscita degli spettacoli ed al dialogo interculturale, oltre che ad ...

Lions Club Mondovì : "Il nostro impegno deve essere anche a livello internazionale" : Il meeting del Lions Club Mondovì Monregalese si è tenuto in occasione della visita del Governatore del Distretto 108IA3 Giovanni Costa. Il cerimoniere distrettuale Valentina Pilone Romeo ha ...

Juventus - Allegri : 'Higuain uno dei migliori al mondo - per fortuna è nostro' : È uno dei centravanti migliori al mondo e per fortuna gioca con noi '. Higuain contro le critiche: 'La mia doppietta? Io sono sempre lo stesso' Tags: Juventus Tutte le notizie di Juventus

E’ “La notte della Luna” : stasera occhi puntati sul nostro satellite - eventi in tutto il mondo : Stanotte milioni di persone in tutto il pianeta punteranno occhi e telescopi in cielo, per osservare la Luna: è oggi infatti l’annuale festa dedicata all’osservazione del nostro satellite naturale. L’International Observe Moon Night 2017 (InOMN2017) è un’iniziativa promossa dalla NASA e coinvolge a livello internazionale istituzioni, ricercatori e appassionati. In Italia “La notte della Luna” è promossa ...

'Apriremo la nostra economia al mondo - senza tradire il nostro sistema'. Xi apre il Congresso del Partito : ... Xi ha evidenziato almeno due grandi temi su cui la Cina vuole porsi agli antipodi degli Stati Uniti: da un lato la volontà di rendere sempre più aperta la sua economia, in antitesi al protezionismo ...

Il nostro piano alla conquista del mondo : Anche a voler essere ipercritici - come riesce, a volte, solo a noi friulani - , risulta difficile trovare un lato negativo nella graduale, ma inarrestabile scalata al successo di Remo Anzovino. Il ...