Terremoto - il sindaco di Amatrice : “Buon Natale a quelli che non mollano mai!” : “Buon Natale a quelli come noi che non mollano mai!“: queste le parole del sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, pubblicate in un post su Facebook. “Quello che vorrei per Natale è che ognuno di voi possa realizzare i propri sogni. I propri desideri. Che ognuno di voi possa avere ciò che merita. Quello per cui, magari, ogni mattina si alza presto facendo dei sacrifici. E di sacrifici nell’ultimo anno ne ho visti tanti“. ...

NBA 2017-2018 : Golden State-Cleveland - la sfida infinita. Natale con LeBron - ma non con Curry : Natale per tutti gli appassionati di basket vuol dire solo una cosa “NBA Christmas Day”. Nella serie di partite che la NBA ha in programma c’è ovviamente la sfida più attesa, quella che è valsa il titolo nelle ultime tre stagioni e che, secondo i pronostici di inizio anno, si riproporrà per una quarta volta. Si parla ovviamente di Golden State Warriors contro Cleveland Cavaliers. Si gioca in California in casa dei campioni in carica, reduci ...

Il primo Natale della crescita non dimentichi i diritti : gli auguri di Bergamonews foto : Nel giorno in cui il mondo con il Natale festeggia la famiglia che si riunisce, c'è chi ha confuso la crescita per un profitto prettamente personale. Gli anni della crisi ci hanno allenato a cedere ...

Natale - fedeli protestano per il kit della benedizione fai da te. Il docente di diritto canonico : “Dovuto a penuria del clero” : “benedizione fai da te? No, grazie”. È la risposta di alcuni fedeli del Varesotto che, in occasione del Natale, hanno ricevuto dai loro parroci un vero e proprio kit per darsi da soli la benedizione. In un sacchetto di plastica trasparente, infatti, hanno trovato un’ampollina di acqua benedetta, un lumino, un libretto con gli auguri dell’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, e l’immancabile busta per l’offerta natalizia. A ricevere il ...

Milano dal cuore grande non lascia solo nessuno - neppure a Natale : “Milano è sempre vicina alle persone che hanno bisogno di aiuto e sostegno: lo è ogni giorno dell’anno e lo manifesta con ancora più determinazione nei giorni di festa. Durante la consegna dei pacchi dono alle famiglie e, poi, ai…Continua a leggere →

Nadia Toffa - il messaggio commovente prima di Natale : 'Sto meglio ma...' - quella roba non la può ancora fare : Continua la convalescenza per Nadia Toffa , dopo il malore che quasi un mese fa l'ha colpita mentre era a Trieste per un servizio delle Iene. L'inviata ora è a casa, circondata dall'affetto della ...

Ma tu li metteresti 50 euro in Bitcoin? Ecco la 7 domande per il cenone del Natale 2017 : Luoghi comuni, previsioni e tormentoni: piccolo manuale di conversazione in vista della cena in famiglia più lunga dell’anno. Quando dopo gli aggiornamenti sulle vite personali di ciascuno, improvvisamente l’attualità irrompe nella chiacchierata

Tre italiani su 4 mangiano pesce al cenone della Vigilia di Natale : cenone a base di pesce © Federcoopesca TERMOLI . Vongole, cozze, pesci e crostacei in tavola alla Vigilia di Natale ed è subito festa. Un must a cui non rinunciano 3 italiani su 4, che nel cenone ...

Juventus - Allegri : “‘Come al cenone di Natale in difficoltà alla fine” : Juventus, Allegri: “‘Come al cenone di Natale in difficoltà alla fine” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Allegri – “Come al cenone di Natale, siamo andati un po’ in difficoltà alla fine”. Massimiliano Allegri utilizza questa metafora, su Twitter, per analizzare la vittoria di misura sulla Roma. Come al cenone di ...

CAMPOTOSTO : Natale DA TERREMOTATI - ''ORA NON ARRIVA NEANCHE IL PANE'' : ... la Mortadella di CAMPOTOSTO, anche conosciuta come 'coglione di mulo', un segno che ci fa ben sperare, perché è fondamentale per l'economia del territorio'. Se il NATALE dei TERREMOTATI dell'Alta ...

Primo Natale senza The Vampire Diaries : gli episodi natalizi che non dimenticheremo mai : Questo è il Primo Natale senza The Vampire Diaries e gli affezionati alla serie non hanno potuto fare a meno di pensarci in questi giorni. Nessuno finale midseason pronto a lasciare il pubblico a bocca aperta e nessuna vita appesa ad un filo fino al prossimo gennaio, i fan di The Vampire Diaries non possono far altro che lasciar andare la serie conclusasi ormai la scorsa primavera con un finale che ha messo tutti d'accordo. Spesso gli episodi ...

Il Natale difficile di chi non ha diritti : Il 2018 sarà l'anno delle elezioni e, una volta (speriamo) che sarà formato il nuovo governo dovremo affrontare il tema del rilancio dell'economia con decisione e tentare di abbattere il tasso di ...

A Natale non tutti sono buoni : rubati i regali dei piccoli malati di un ospedale di Sanremo : I cittadini - appena appresa la notizia - si sono mobilitati ed hanno portato doni per l'area giochi del reparto di Pediatria