Il Natale dei campionati finiti

Gli auguri di buon Natale dei cantanti italiani : i messaggi di Ermal Meta - Ligabue - Benji e Fede e tutti gli altri : Gli auguri di buon Natale dei cantanti sui social! Anche le stelle della musica hanno fatto i loro più sinceri auguri di buon Natale ai fan attraverso i social network. Dal duo Benji e Fede a Gianna Nannini, passando per Emma Marrone a Ermal Mera e Riccardo Marcuzzo, molti i cantanti che hanno dedicato i loro auguri ai fan. Ieri sera, alla vigilia di Natale, è andato in onda su Canale Cinque il tradizionale concerto di Natale, ogni anno ricco ...

Betori - no alle aperture festive dei negozi : "Difendere il Natale dal consumismo" / FOTO : Firenze, 25 dicembre 2017 - "Nel difendere il Natale dall'offensiva consumistica , ciò che sta a cuore alla Chiesa è difendere la persona umana e la società, non le pratiche religiose". Nella messa ...

Il Natale dei vip - da Belen a Romina Power : ecco come festeggiano le star : Natale è sinonimo di famiglia. E i vip non si sottraggono alla regola. Attori, cantanti e showgirl stanno trascorrendo le festività più attese accanto ai propri cari, tra brindisi, regali e viaggi. C'è...

Antonino Cannavacciuolo/ Blitz dei Nas al ristorante - video : gli auguri di Buon Natale da Villa Crespi : Antonino Cannavacciuolo, Blitz dei Nas al ristorante. Aduc: “Va via? All'estero le regole non sono diverse”. Le ultime notizie sullo chef, giudice di Masterfech, multato dai carabinieri(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 14:04:00 GMT)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Spunta la tanto attesa foto dei due piccioncini insieme per Natale : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: la modella ringrazia i fans sui social mentre l'ex ciclista riceve un messaggio da Andrea Damante su Instagram (Gf Vip 2).(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 13:40:00 GMT)

Il Natale di Papa Francesco : "Vedo Gesù nei volti dei bambini. In Terra Santa coesistano due Stati" : Per la quinta veglia natalizia del suo pontificato, Francesco ha insistito sulla situazione di quanti sono costretti a "lasciare la loro Terra e mettersi in cammino", per "sopravvivere agli Erode di turno che per imporre il loro potere e accrescere le loro ricchezze non hanno alcun problema a versare sangue innocente"

Il vescovo di Torino Cesare Nosiglia per Natale : l'accoglienza rappresenta ancora oggi uno dei gesti più difficili : Il mondo in cui viviamo è spesso artefatto, per cui il luccichio delle cose e l'apparire prevalgono sulla sostanza del messaggio e del contenuto; lo spettacolo si confonde con la realtà e la realtà ...

La messa di Natale del Papa : «I passi di Maria e Giuseppe gli stessi dei migranti» Diretta : »Il Pontefice torna sul parallelismo tra la condizione di Gesù Bambino e quella di chi fugge dalla propria terra: «serve una nuova immaginazione sociale per accogliere i migranti»

Sanremo - rubati i regali di Natale dei bambini ricoverati in Pediatria : Hanno rubato una cucina componibile e altri regali di Natale destinati ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell'ospedale "Borea" di Sanremo. E' successo nella notte tra il 22 e il 23 dicembre,...

Caro Babbo Natale... la lista dei desideri della Serie A : L'allenatore biancoceleste ha chiesto proprio in diretta a Sky Sport 24 di trovare sotto l'albero il rinnovo dell'olandese, in scadenza a giugno 2018. La Lazio ha proposto un contratto triennale da 2,...

Canzoni di Natale 2017/ Video - “Christmas Lights” dei Coldplay : l’attesa tormentata della Luce : Canzoni di Natale 2017, tutto pronto per il 25 dicembre 2017: ecco i brani più famosi, come Silent Night, e quelli cantati dalle star internazionali, da Sia ai The Killers(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 19:45:00 GMT)

Quante Emozioni al Mercatino di Natale dei bimbi della Scuola dell'Infanzia Carla Mastropietro : L'Aquila - I bambini della Scuola dell'infanzia Carla Mastropietro, Circolo Didattico Silvestro dell'Aquila diretto dalla dott.ssa Agata Nonnati, hanno messo “le mani in pasta” realizzando vere e proprie opere d'arte per il Mercatino di Natale allestito nei locali della Scuola. “Il Mercatino” è stato la concretizzazione della prima parte del progetto didattico di plesso “Vedere con le mani” imperniato sull' utilizzo ...