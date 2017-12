Il Natale arrabbiato di Francesco

: @Libero_official per la prima volta in settanta anni ho incominciato il natale arrabbiato mi è bastato sentire due… - PittoreGiovanni : @Libero_official per la prima volta in settanta anni ho incominciato il natale arrabbiato mi è bastato sentire due… - ArenaRosario : @Ciocio93 Sono troppo triste ed arrabbiato, purtroppo tutto quello che avevo previsto si sta avverando ed io non mi… - macciaio63 : Sono così arrabbiato che non ho voglia di commentare.... ennesimo regalo di Natale.... Grazie @Inter - OldMockingjay : Mio padre a volte è uno stupido. Odia la famiglia di mia mamma e ogni Natale, pur di farcelo apposta, si lamenta de… - giulia_denapoli : @19Italia68 Oddio mi spiace per lei che è così arrabbiato con una che nemmeno conosce. Davvero, mi spiace per lei. Passi un buon Natale -

(Di lunedì 25 dicembre 2017) Mentre il solstizio d'inverno splendeva sull'oro dei mosaici e il cerimoniere spandeva incenso sull'altare dei pontefici,ha riservato a se stesso e riversato sul mondo senza risparmio il terzo dono dei magi, quello della mirra.Nella serie "cult" e ad alto share dei Natali televisivi non era infatti mai accaduto che il "verbo" prendesse corpo e s'incarnasse in modo così concreto e provocatorio, sovrapponendo ai passi di Maria e Giuseppe "le orme di milioni di persone che non scelgono di andarsene ma che sono obbligati a separarsi dai loro cari, sono espulsi dalla loro terra".Bergoglio la definisce "tenerezza rivoluzionaria", ma le parole pronunciate nel cuore della notte hanno colpito con durezza inaudita da breacking news, spezzando la tregua elettorale appena iniziata e rilasciando ai migranti, seduta stante, "il documento di cittadinanza". Ritirando contestualmente ...