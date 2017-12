Calciomercato Inter : il Manchester City mette Skriniar nel mirino : Calciomercato Inter: il Manchester City mette Skriniar nel mirino Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Inter, Manchester City SU Skriniar- L’Inter, nelle ultime due partite, ha perso contro Udinese e Sassuolo. Con queste due sconfitte, i nerazzurri hanno perso terreno nei confronti del Napoli capolista. In queste settimane, la critica si sta ...

Premier League - 19a giornata : il Manchester City vola a +13 : Bologna, 24 dicembre 2017 - Non restano molte parole per descrivere lo strapotere del Manchester City in Premier League . Gli uomini di Guardiola travolgono 4-0 il Bornemouth (Aguero, doppietta, ...

Video Gol Leicester City-Manchester United 2-2 : Highlights e Tabellino Premier League - 19^ Giornata 23-12-2017 : Risultato Finale Leicester City-Manchester United 2-2, Cronaca e Highlights, Vardy (L), Mata (MU) 2, Maguire (MU), Premier League 19^ Giornata, 23 Dicembre 2017. In svantaggio e in dieci, per l’ingenua espulsione di Amartey, il Leicester trova il pareggio a tempo scaduto con Maguire. Ecco una grande prova di cuore da parte della squadra di Claude Puel, capace di fermare il Manchester United, troppo spavaldo e sicuro di sé e che ...

Premier League : il Chelsea frena - il Manchester City ovviamente no : Premier League, continua il dominio del Manchester City che anche oggi nella giornata pre-Natale vince e convince. Quattro le reti rifilate al Bournemouth, con una gara praticamente dominata dalla squadra di Guardiola che sta dimostrando giornata dopo giornata di voler stravincere la Premier. +14 sulla seconda, in attesa che scenda in campo in serata lo United contro il Leicester. Al terzo posto in classifica c’è ancora il Chelsea, ...

Manchester City - non tutto rose e fiori : Guardiola ha una grana da risolvere : Potrebbe essere agli sgoccioli la luna di miele fra Sergio Aguero e il Manchester City. A fronte della stagione da sogno fin qui portata avanti dalla squadra di Guardiola, nello spogliatoio non mancano i musi lunghi. Uno e’ quello di Claudio Bravo, retrocesso a secondo portiere dal tecnico catalano: i due si sono abbracciati freddamente dopo la vittoria ai rigori sul Leicester maturata grazie anche alle parate dell’ex Barcellona. Ma ...

Probabili Formazioni Leicester City-Manchester United - Premier League 23-12-2017 : Le Probabili Formazioni di Leicester City-Manchester United, 19^ giornata di Premier League 2017/2018, ore 20.45: c’è Pogba nei Red Devils dopo tre turni di squalifica. Al King Power Stadium il Leicester di Claude Puel ospiterà il Manchester United nel posticipo della 19esima giornata di Premier League. Incontro delicato che arriva alla fine di una settimana impegnativa per entrambe le Formazioni: le Foxes sono reduci da due ...

Calciomercato Milan - possibile uno scambio con il Manchester City a gennaio Video : L'ambiente #Milan è stato scosso da alcune notizie che riguardano Leonardo Bonucci, uno dei giocatori più chiacchierati in questo inizio di stagione. il giocatore laziale, infatti, dopo essere stato comprato dalla Juventus in estate, ha notevolmente deluso le aspettative della dirigenza e dei tifosi rossoneri. Il suo rendimento è molto lontano a quello avuto precedentemente; Bonucci, infatti, è incappato in alcuni errori davvero inaspettati per ...

Probabili Formazioni Manchester City-Bournemouth - Premier League 23-12-2017 : Le Probabili Formazioni di Manchester City-Bournemouth, 19^Giornata di Premier League 2017/2018, Ore 16.00: Undici titolare per i Citizens, il Bournemouth torna al 4-4-1-1. Nel sabato pre-Natale il Manchester City è di scena all’Etihad Stadium contro il Bournemouth. I Citizens vogliono continuare la loro cavalcata in Premier League, ma per farlo e per aggiungere un’altra vittoria a referto dovranno prima riuscire a sconfiggere ...

Manchester City - Guardiola non si accontenta : pronti tre colpi da favola : Il Manchester City sta dominando la Premier League ma Pep Guardiola non si accontenta. Tre gli obiettivi di mercato indicati dal tecnico catalano per rafforzare ulteriormente la squadra, il primo dei quali e’ Alexis Sanchez, in scadenza di contratto con l’Arsenal. Gia’ vicino lo scorso agosto – i Gunners avevano accettato l’offerta salvo poi fare marcia indietro per l’impossibilita’ di arrivare a un ...

Bonucci verso il Manchester City. Esplode la rabbia del Milan : 'Ora basta' : Prima il Barcellona, ora il Manchester City di Pep Guardiola. Le grandi squadre d'Europa tentano Leonardo Bonucci, il colpo estivo più prestigioso del nuovo Milan cinese. Le sirene inglesi, motivate ...

Manchester City - tensione fra Guardiola e il portiere Claudio Bravo : ROMA - Nei quarti di finale di Coppa di Lega inglese il Manchester City soffre ma ottiene il passaggio del turno con il Leicester soltanto ai calci di rigore. Al termine della partita Pep Guardiola ...

Video Gol Bristol City-Manchester United 2-1 : Highlights e Tabellino - Carabao Cup 20-12-2017 : Risultato Finale Bristol City-Manchester United 2-1, Bryan (BC), Ibrahimovic (MUTD), Smith (BC), Cronaca e Video Gol, Carabao Cup 20 Dicembre 2017. Si giocano i Quarti di Finale dell’EFL Cup tra Bristol City e Manchester United all’Ashton Gate Stadium di Bristol. I padroni di casa del Bristol City compiono l’impresa e si aggiudicano il pass per le Semifinali grazie ad un gol nei minuti di recupero di Smith. Gara tutto ...