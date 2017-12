Il baco da seta | due storie di ragazzi italiani da raccontare

Panseta : il primo panettone al mondo fatto con farina prodotta dal baco da seta : Gli insetti sono alimenti nutrienti, sostenibili e, secondo alcuni, anche buoni. Il Novel Food approda in Italia, dal 1° Gennaio 2018 grilli, locuste e bachi da seta saranno ammessi sul mercato. Gli insetti sono il cibo del futuro, non si tratta solo di un trend del momento ma quanto piuttosto di una tradizione alimentare che coinvolge ben due miliardi di persone in 90 paesi del mondo. Chi li ha assaggiati conferma che sono alimenti buoni, che ...