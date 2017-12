I rifiuti di Roma verso Parma | veleni e polemiche tra l' ex M5s Pizzarotti e la Raggi

Caso rifiuti a Roma - attrito Raggi-Pizzarotti : Io sento su di me, sulla mia giunta e sui consiglieri tutta la responsabilità di mettere in atto una politica sociale che deve tenere conto delle diverse necessità, dei disagi e delle urgenze sociali.

Pizzarotti : "rifiuti Roma a Parma? Chi è inefficiente chiede sostegno" : La politica -conclude Pizzarotti- deve tornare ad essere il luogo dove il realizzabile viene pianificato, e non la terra delle promesse, solo così potremo riavvicinare i cittadini alla cosa pubblica".

rifiuti - Roma chiede aiuto all’Emilia-Romagna che valuta inceneritore Parma. Pizzarotti : ‘Inefficienti ci chiedono aiuto’ : “Cara Emilia-Romagna, siamo in emergenza: aiutateci”. Mentre nella Capitale si continua a parlare di “semplice paracadute”, la Regione Lazio – su richiesta del Comune di Roma e della sua municipalizzata Ama Spa – ha scritto alla Giunta regionale emiliano-Romagnola guidata dal dem Stefano Bonaccini perché accolga una parte dei Rifiuti indifferenziati in eccedenza dalla raccolta nella città di Roma durante le festività natalizie. E per uno strano ...

rifiuti a Roma - Pizzarotti salva la Raggi : l'immondizia della Capitale portata nell'inceneritore di Parma odiato da M5S : Ricordate quando il Movimento 5 Stelle combatteva ferocemente l'inceneritore di Parma? Appena eletto sindaco, Federico Pizzarotti - era il 2012 - si rese conto che era antieconomico fermarne...

Spelacchio fa il giro del mondo e Roma affoga ancora nei rifiuti : Natale da incubo ma, d'altronde, la scomparsa prematura di «Spelacchio» non lasciava presagire nulla di buono. A pochi giorni dal decesso dell'abete più brutto, malandato e tenero che la Capitale ricordi, i Romani si raccolgono attorno alla «salma» e piangono. Un po' per il caro estinto, un po' perché si preparano a ricevere i loro doni. Non c'è odore di biscotti, né confezioni ...

A Roma il primo EcoForum dei rifiuti del Lazio : Si è svolto oggi a Roma il primo EcoForum dei Rifiuti del Lazio organizzato da Legambiente con il contributo della Regione Lazio, durante il quale è stato... L'articolo A Roma il primo EcoForum dei Rifiuti del Lazio su Roma Daily News.