I pranzi di S.Egidio diventano mondiali

Da Santa Maria in Trastevere, dov'è cominciata questa tradizione,alle periferie africane e latinoamericane:idi Natale di Sant'hanno conosciuto quest'anno migliaia di inviti. Sono i poveri amici della Comunità durante tutto l'anno: senza dimora,anziani soli, immigrati (tra cui i profughi venuti con i corridoi umanitari),i detenuti e i bambini di strada delle periferie del Sud del mondo. In Italia hanno partecipato circa 60 mila persone e oltre 200 mila in una settantina di Paesi di tutti i continenti.(Di martedì 26 dicembre 2017)