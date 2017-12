Illusdreamer : gli incredibili disegni di un gruppo di studenti di Hong Kong : I personaggi del mondo di Hayao Miyazaki ; il Cappellaio Matto, Bianconiglio del Paese delle Meraviglie di Alice; i buffi Minions creati da Sergio Pablos, prendono vita in quelle che sono ...

Dopo Fed alzano tassi anche People's Bank of China e autorità Hong Kong : A sorpresa, e sulla scia del rialzo dei tassi annunciato dalla Federal Reserve, la banca centrale della Cina People's Bank of China ha alzato anch'essa il costo del denaro.

Roma - borchie false provenienti da Hong Kong : Roma, borchie false provenienti da Hong Kong – Mille borchie, con il marchio contraffatto, sono state sequestrate dai funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Roma 1... L'articolo Roma, borchie false provenienti da Hong Kong su Roma Daily News.

Judo : i risultati dell’Asian Open di Hong Kong 2017 : Hong Kong ha ospitato un torneo valido per il circuito Asian Open 2017, l’ultima competizione internazionale prima del World Masters di questo fine settimana. Il Giappone ha ottenuto il primo posto nel medagliere con cinque ori e tredici podi complessivi, davanti ai quattro titoli della Corea del Sud – che però ha piazzato ben quindici atleti a medaglia – ed ai due di Taipei. Un oro anche per Canada, Australia e Gran Bretagna, ...

"Abbiamo visto il missile nordcoreano" : paura in volo tra Hong Kong e San Francisco : L'equipaggio di un volo della CathayPacific che sorvolava il Giappone avrebbe avvistato il missile lanciato dalla Corea del Nord il 29 novembre. Secondo quanto confermato dalla compagnia...

L'equipaggio del volo Cathay tra San Francisco e Hong Kong : "Abbiamo visto il missile nordcoreano" : Stando al South China Morning Post L'equipaggio del volo CX893 ha riferito alla Compagnia: "State in guardia, abbiamo assistito all'esplosione del missile nordcoreano precipitato vicino alla nostra attuale posizione". Anche due velivoli sudcoreani partiti da Seul per gli Stati Uniti avrebbero visto il lancio

Formula E Hong Kong : Abt squalificato - Audi intende ricorrere in appello : Hong Kong - Non sappiamo se ciò possa contribuire a far diventare maggiorenne la Formula E avvicinandola alla Formula 1, ma gara2 a Hong Kong si è conclusa con la squalifica del vincitore Daniel Abt e ...

Formula E - vittoria per Abt ad Hong Kong (round 2) : Giornata no per i tre campioni del mondo di Formula E in pista: Nelson Piquet Junior, della Jaguar, è undicesimo; dobbiamo andare ancora più indietro per trovare Lucas di Grassi, tredicesimo, e ...

Formula E Hong Kong : Mortara spreca - Abt ne approfitta nel secondo round : Team Audi Sport che festeggia la vittoria ma finisce sotto investigazione dei commissari, con l'ordine d'arrivo provvisovio che potrebbe subire una rivisitazione nelle prossime ore. Ordine d'arrivo ...

Diretta Formula E/ Streaming video e tv gara-2 : classifica - vincitore e podio (Gp Hong Kong 2017) : Diretta Formula E, Streaming video e tv: gara, classifica, vincitore e podio di gara-2 nel Gp di Hong Kong 2017. Sabato il primo ePrix della stagione è statovinto da Sam Bird(Pubblicato il Sun, 03 Dec 2017 01:45:00 GMT)

Formula E - ePrix di Hong Kong in diretta su Italia 1 e Italia 2 : Sulle reti Mediaset approda (per le prossime tre stagioni) la Formula E, ossia il campionato del mondo delle velocissime monoposto elettriche ideato dalla FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile).Saranno Italia 1 e Mediaset Italia 2 a trasmettere in esclusiva il mondiale. Oggi, sabato 2 dicembre 2017, il debutto con l’ePrix di Hong Kong, che, unica tappa assieme a New York e Montreal, prevede oltre alla consueta gara del sabato ...

DS esordio vincente a Hong Kong : Alle loro spalle, intanto, il Campione del Mondo della F.E Lucas Di Grassi (Audi Sport) e quello uscente Sébastien Buemi (Renault e.dams), rispettivamente in sesta e settima posizione, hanno ...