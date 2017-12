Hamsik non teme il freddo | bagno in mare a Natale

Napoli - Hamsik supera Maradona : 'Non mi rendo conto di ciò che ho fatto' : Dopo il successo, mentre i compagni si godevano i saluto del pubblico nell'ultima partita casalinga dell'anno, lo stesso Hamsik ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni di Sky Sport. ...

Napoli : 116 gol - Hamsik n.1 cannonieri : (ANSA) Napoli, 23 DIC - Marek Hamsik ha superato il record di gol di Maradona ed è ora il maggior cannoniere della storia del Napoli. Lo slovacco con la rete segnata oggi contro la Sampdoria è ...

Napoli : 116 gol - Hamsik n.1 cannonieri : Napoli, 23 DIC - Marek Hamsik ha superato il record di gol di Maradona ed è ora il maggior cannoniere della storia del Napoli. Lo slovacco con la rete segnata oggi contro la Sampdoria è arrivato a ...

Napoli - Sarri : 'Numeri chiari - non siamo stanchi. Hamsik straordinario - io sembro un cialtrone...' : Il Napoli torna a vincere e convincere. Dopo il 3-1 sul Torino, Maurizio Sarri ha parlato a Premium Sport : ' I numeri non possono mentire, dal punto di vista fisico erano i migliori della stagione quindi è difficile parlare di stanchezza . Se poi si parla di una sorta di apatia mentale, ci può ...

Napoli - Hamsik non è come Maradona. Per la Gazzetta ha due gol in più : 115 gol come Maradona. Marek Hamsik ha eguagliato oggi, con il terzo gol al Torino, il record del numero 10 più rappresentativo della storia del Napoli. Ma non per la Gazzetta dello Sport . Secondo i nostri calcoli, lo slovacco non ha raggiunto quota 115, ma è addirittura a 117 reti con la maglia azzurra. Hamsik ha già superato Diego nella sfida vinta contro il Cagliari l'1 ...

Napoli - Hamsik : 'Io in crisi da gol? Non mi importa - io voglio vincere lo scudetto' : Queste le sue dichiarazioni: "Non me ne frega niente del gol perduto: prima segnavo di più e la mia squadra non vinceva, ora sta accadendo il contrario e sono il giocatore più felice del mondo. Non ...

Napoli - Hamsik : 'Segnerò più di Maradona - ma lui è ineguagliabile. Non sono in crisi - accetto i cambi' - : ... 'Non me ne frega niente del gol perduto: prima segnavo di più e la mia squadra non vinceva, ora sta accadendo il contrario e sono il giocatore più felice del mondo. Non mi sento in crisi e le ...

Napoli-Fiorentina - le pagelle : Mertens non incide - Hamsik a corrente alternata. Allan l'ultimo ad arrendersi : Reina 6,5 - Decisivo nel primo tempo quando nega il gol a Simeone in un paio di circostanze. Hysaj 6 - Sollecitato più volte, fa quel che può ma non riesce a incidere. Albiol 6 - Prova a dare la ...

Napoli - non solo Insigne tra i dubbi di Sarri. Hamsik avanzato nel tridente? : Saranno 1200 i tifosi del Napoli mercoledì a Rotterdam per accompagnare gli azzurri in una trasferta molto delicata nella quale la squadra di Sarri dovrà provare a conquistare gli ottavi di finale di ...

Hamsik - spiace non aver vinto per tifosi : (ANSA) - NAPOLI, 2 DIC - "Ci dispiace di non aver vinto. Soprattutto per i nostri tifosi che hanno creato per noi una grande atmosfera''. Marek Hamsik affida al suo sito il commento a Napoli-Juventus. ...

Napoli-Juventus - retroscena clamoroso su Hamsik : perché non è passato alla Juve? Video : Inutile girarci attorno, perché l'attesa in questo weekend è tutta per il big match tra il Napoli e la #Juventus di venerdì 1 dicembre. La partita, infatti, mettera' di fronte le due principale pretendenti allo scudetto in questa stagione. Hamsik contro Dybala, Mertens contro Higuain che dovrebbe riuscire ad essere presente [Video]nonostante i dubbi degli ultimi giorni, Reina contro Buffon, insomma, di sfide nella sfida ce ne saranno molte e ...

Napoli-Juventus - retroscena clamoroso su Hamsik : perché non è passato alla Juve? : Inutile girarci attorno, perché l'attesa in questo weekend è tutta per il big match tra il Napoli e la Juventus di venerdì 1 dicembre. La partita, infatti, metterà di fronte le due principale pretendenti allo scudetto in questa stagione. Hamsik contro Dybala, Mertens contro Higuain che dovrebbe riuscire ad essere presente nonostante i dubbi degli ultimi giorni, Reina contro Buffon, insomma, di sfide nella sfida ce ne saranno molte e allo stadio ...

Napoli - Hamsik : 'Con la Juventus non sarà decisiva per lo scudetto' : 'La sfida con la Juve? Sicuramente non sarà decisiva per lo scudetto. Ci sono ancora molte partite da giocare fino al termine della stagione. D'altra parte, è inutile parlare di cosa rappresenti una ...

Serie A Napoli - Hamsik : "Juventus? Non è decisiva per il titolo" : Napoli - "La sfida con la Juve? Sicuramente non sarà decisiva per lo scudetto. Ci sono ancora molte partite da giocare fino al termine della stagione. D'altra parte, è inutile parlare di cosa ...