Moser sposerà Cecilia Rodriguez dopo il Grande Fratello Vip 2 : Il Grande Fratello Vip 2 è stato il reality show di Canale Cinque che è riuscito ad emozionare la maggior parte dei telespettatori. Questa seconda edizione è riuscita a raggiungere moltissimi record per quel che riguarda gli ascolti televisivi. Gran parte del merito va sicuramente a quei concorrenti che sono riusciti a sorprendere tutti i loro sostenitori, regalando alcuni colpi di scena davvero inaspettati. Naturalmente bisogna citare la ...

Jeremias Rodriguez e Aida Yespica fidanzati?/ Spy rilancia il gossip sulla non coppia (Grande Fratello Vip 2) : Jeremias Rodriguez e Aida Yespica fidanzati? L'attenzione sui due stava calando ma Spy ha rilanciato il gossip sulla non coppia del Grande Fratello Vip 2, cosa succederà?(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 09:37:00 GMT)

Francesco Monte beccato con una ex concorrente del Grande Fratello. Nuovo amore? : LECCE - Francesco Monte sembra ormai aver archiviato la storia d'amore con Cecilia Rodriguez, chiusa dopo 4 anni in diretta tv al Grande Fratello Vip. Da tempo, rumour attribuiscono all'ex...

Giulia De Lellis - l'obiettivo dopo il Grande Fratello Vip : 'Voglio fare l'attrice - spero nell'aiuto di Simona Izzo' : Non di soli social vuol campare Giulia De Lellis . L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha intenzione di dare un nuovo slancio alla sua carriera nel mondo dello spettacolo, anzi sul settimanale DiPiù rivela che sarebbe intenzionata a cimentarsi in un ruolo in una serie tv: 'Mi piacerebbe prendere parte a una fiction - ha detto - recitare è sempre ...

WANNA MARCHI E STEFANIA NOBILE / Si candidano per il Grande Fratello Vip 3 : "Ci si va per soldi!" : Dopo il rifiuto dell'Isola dei famosi, WANNA MARCHI e STEFANIA NOBILE si candidano per la terza edizione del Grande Fratello Vip ma mettono le cose in chiaro...(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 10:21:00 GMT)

Giulia de Lellis attrice dopo il Grande Fratello Vip? Video : Eccoci con un nuovo appuntamento che riguarda con Giulia de Lellis [Video]. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip dove si è arresa solo in finale, pare abbia in serbo nuovi progetti lavorativi. L'esperienza nel programma di Maria de Filippi le ha portato buona fortuna non solo a livello affettivo ma sopratutto professionale. Scopriamo insieme cosa ha dichiarato la giovane romana al settimanale ...

Gossip : Onestini e Tonon dal Grande Fratello Vip all'Isola dei Famosi? Video : La seconda edizione del #Grande fratello VIP è terminata da poche settimane ma i numerosi telespettatori non si sono dimenticati dell'amicizia che lega tutt'ora #luca Onestini e Raffaello Tonon. Tra i due ex concorrenti nella casa del Gf Vip si è instaurato un feeling speciale tanto da soprannominarsi gli 'Oneston'. Ora molti dei loro supporter vorrebbero rivedere i due ex gieffini affrontare una nuova avventura insieme proprio come hanno fatto ...

Isola dei Famosi : anche Marina La Rosa del Grande Fratello nel cast? : Isola dei Famosi cast: la produzione vuole Marina La Rosa del primo Grande Fratello Il cast dell’Isola dei Famosi 2018 non è ancora stato chiuso. E nelle ultime settimane, come fa sapere il settimanale Oggi, la produzione del reality show condotto da Alessia Marcuzzi, sta facendo il possibile per ingaggiare Marina La Rosa. L’amata Gatta […] L'articolo Isola dei Famosi: anche Marina La Rosa del Grande Fratello nel cast? proviene ...

Barbara D'Urso - presto un nuovo programma e il no al Grande Fratello : "Non lo farei mai" : Da anni al timone di "Pomeriggio Cinque" e "Domenica Live", con ottimi risultati, per Barbara D'Urso è arrivato il momento di cambiare. Diverse indiscrezioni la volevano al timone della prossima...

Il padre di Belen al Grande Fratello Vip : la Rodriguez è contraria : Belen Rodriguez non vuole il padre Gustavo al Grande Fratello Vip La partecipazione di Gustavo Rodriguez, il padre di Belen, Cecilia e Jeremias, al Grande Fratello Vip diventa sempre più certa. Gli autori hanno preso sul serio la proposta della conduttrice Ilary Blasi e hanno cominciato a corteggiare l’argentino. In un video girato sul set […] L'articolo Il padre di Belen al Grande Fratello Vip: la Rodriguez è contraria proviene da ...

Grande Fratello 2018 : data di inizio - conduttrice e news : Il Grande Fratello sta per tornare sul piccolo schermo della rete di Canale 5. La prossima edizione (non Vip) è prevista nel corso del prossimo anno e vede la partecipazione di concorrenti comuni (non famosi nel mondo dello spettacolo) che intraprenderanno una sorprendente ed emozionante avventura all'interno della casa più spiata dal pubblico italiano. Scopriamo i maggiori dettagli e tutte le rime anticipazioni riportate di seguito! Promo ...