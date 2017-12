Gossip Grande Fratello VIP | Ivana allontana Luca | Aida ritrova Jeremias?

Jeremias Rodriguez e Aida Yespica fidanzati?/ Spy rilancia il Gossip sulla non coppia (Grande Fratello Vip 2) : Jeremias Rodriguez e Aida Yespica fidanzati? L'attenzione sui due stava calando ma Spy ha rilanciato il gossip sulla non coppia del Grande Fratello Vip 2, cosa succederà?(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 09:37:00 GMT)

Gossip : Onestini e Tonon dal Grande fratello Vip all'Isola dei Famosi? : La seconda edizione del Grande fratello Vip è terminata da poche settimane ma i numerosi telespettatori non si sono dimenticati dell'amicizia che lega tutt'ora Luca Onestini e Raffaello Tonon. Tra i due ex concorrenti nella casa del Gf Vip si è instaurato un feeling speciale tanto da soprannominarsi gli 'Oneston'. Ora molti dei loro supporter vorrebbero rivedere i due ex gieffini affrontare una nuova avventura insieme proprio come hanno fatto ...

Gossip Grande Fratello Vip : Bossari sposerà Filippa? Il gesto sospetto Video : Tra gli argomenti più chiacchierati del momento c'è indubbiamente quello legato al probabile matrimonio tra Filippa Lagerback e #daniele Bossari. Il concorrente del #Grande Fratello VIP, infatti, ha palesato l'intenzione di sposare la compagna [Video]al termine del reality show. Dopo tanti anni trascorsi insieme, la presa al volo del bouquet lanciato dalla moglie del Fratello del gieffino ha fatto sorridere il conduttore, che ha avuto modo di ...

Gossip Grande Fratello VIP : Giulia De Lellis commuove - Jeremias polemico : Giulia De Lellis e Jeremias Rodriguez sono sicuramente due protagonisti indiscussi del Grande Fratello VIP attualmente in onda su Canale 5; se la ragazza si contende ancora il titolo, il Fratello di Belen fa discutere anche ora che non fa più parte del reality. L'argentino in questi giorni sta rilasciando delle interessanti interviste: a ''Verissimo'', in particolare, il giovane ha fatto sapere di fare il tifo affinché Cecilia torni con ...

Gossip Grande Fratello VIP : tutte le emozioni della decima puntata : Lunedì 13 novembre è andata in onda su Canale 5 un'interessantissima puntata del Grande Fratello VIP: la decima diretta di questa seconda edizione del reality, infatti, ha regalato tantissime emozioni agli spettatori. L'unico eliminato della serata è stato il criticatissimo Jeremias Rodriguez che, però, ha ricevuto una toccante lettera da parte dell'ex cognato Fabrizio Corona. Giulia De Lellis è stata eletta prima finalista di quest'anno mentre ...

Gossip U&D - grande novità per Claudio Sona : ecco ha fatto l'ex tronista Video : Tantissimi telespettatori di Uomini e Donne [Video] in queste ultime settimane si sono posti una domanda: che fine ha fatto #Claudio Sona? Dopo alcuni mesi, finalmente arrivano delle nuove notizie sull'ex tronista. Quest'ultimo è tornato alla ribalta perché ha scritto il suo primo libro, La danza del girasole. Il veronese dopo l'esperienza all'interno del Trono Gay, ha scelto di dedicarsi alla scrittura. Grazie alla collaborazione della ...

#GrandeFratello Gossip news : scandalo a luci rosse : Scoppia la passione al Grande Fratello Vip 2017. Questa edizione verrà sicuramente ricordata per le espulsioni e per le storie d'amore bruscamente interrotte tra concorrenti e propri compagni/e a casa. La prima coppia a scoppiare è stata quella formata dai due ex Uomini e Donne Luca Onestini e Soleil Sorge. La ragazza ha lasciato il fidanzato dopo che era stata pizzicata in un paio di occasioni con un altro ex U&D, Marco Cartasegna. ...

Gossip Grande Fratello - retroscena incontro Cecilia e Francesco Monte : lei dalla psicologa - lui in fuga : GF Vip, il retroscena Cecilia e Francesco Monte: quello che e telecamere non hanno ripreso Francesco Monte ha davvero mantenuto un self control incrollabile durante e dopo l’incontro con Cecilia al Grande Fratello Vip? E lei, dopo l’attacco d’ansia, ha visto soltanto il medico? E perché dopo la serata di lunedì, prima del quale era […] L'articolo Gossip Grande Fratello, retroscena incontro Cecilia e Francesco Monte: lei ...

Gossip Grande Fratello VIP : Ignazio è innamorato di Cecilia? La confessione : Lunedì 30 ottobre nella Casa del Grande Fratello VIP andrà in onda l'atto forse conclusivo di una storia che sta appassionando il Gossip da circa due settimane: stiamo parlando della simpatia sbocciata nel reality tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, e della storia d'amore di lei con Francesco Monte. A poche ore dal confronto finale in cui l'argentina sembrerebbe intenzionata a dire addio al suo storico fidanzato, il bel ciclista ha confessato ...