NBA 2017-2018 : spettacolo a Natale tra Golden State e Cleveland. Statistiche e curiosità sulla rivincita delle Finals : Per gli appassionati di basket il Natale vuol dire Christmas Day, ovvero una scorpacciata di incontri in NBA dall’alto tasso di spettacolo e divertimento. Per il terzo anno consecutivo, la partita della prima serata italiana vedrà di fronte Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers. Non è l’unica partita in programma a Natale, ma certamente la più attesa ed intrigante. Un match diventato ormai un classico non solo del 25 dicembre ...

Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers - che sfida a Natale! Orario d'inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Il programma completo : Tutto il Christmas Day in salsa NBA sarà visibile su Sky Sport 2 (canale 202) e in streaming su SkyGo (riservato ai soli abbonati). Buon basket natalizio a tutti! alessandro.passanti@oasport.it

Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers - che sfida a Natale! Orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Il programma completo : I tortellini in brodo, la tombola con i parenti, lo scambio dei regali, e Golden State Warriors contro Cleveland Cavaliers sotto l’albero di Natale. Ormai questa sfida si può tranquillamente definire una grande classica del Christmas Day, essendo giunta al terzo capitolo della sua saga (tante quante le Finals disputate tra le due franchigie). Senza alcun dubbio quanto di meglio può offrire la lega più elettrizzante del mondo, senza che ...

Natale con Golden State-Cleveland - ma rischia anche Houston - ad Okahoma City : E' durata soltanto 24 ore la leadership di Golden State ad Ovest: la notte da 3-27 nel tiro da tre punti ha fermato i campioni NBA contro Denver, capace di vincere in California 96-81 e di salire al ...

NBA 2017-2018 : Boston torna alla vittoria. Golden State battuta da Denver! Successo per Belinelli e Atlanta : Spettacolo, giocate ed emozioni nella notte NBA. Dodici i match disputati nell’ultima serata prima della pausa natalizia e la scorpacciata del Christmas Day. Le sorprese non sono mancate. I Boston Celtics sono tornati alla vittoria battendo in casa i Chicago Bulls per 117-92. Grande prova di Kyrie Irving, con 25 punti segnati e 9/15 dal campo (5/7 da tre), mentre Jaylen Brown ne ha aggiunti 20. Tutto il quintetto titolare dei Celtics è ...

33 per Durant - Golden State vince ancora : 33 punti, sette rimbalzi ed altrettanti assist. E' il pesante contributo di Kevin Durant al successo dei Golden State Warriors ai danni dei Los Angeles Lakers (113-106), per raggiungere l'11ª ...

Golden State torna a comandare l'Ovest - Kerr : 'E quando rientrerà Curry...' : Dobbiamo soltanto tornare a concentrarci sul gioco, un fischio sbagliato può starci, arbitrare questo sport è complicatissimo'. Come si stanno evolvendo i Warriors? 'Stiamo cercando di continuare a ...

NBA 2017-2018 : Golden State infila l’undicesima - cade ancora Houston. Belinelli scrive 27 - ma vince Westbrook sulla sirena : Sono nove le partite della notte NBA. Cambio al vertice della Western Conference con i Golden State Warriors che firmano il sorpasso sugli Houston Rockets. Decisivo l’undicesimo successo di fila dei campioni in carica, che superano in casa i Los Angeles Lakers per 113-106, nonostante l’assenza dell’infortunato Steph Curry. MVP della serata Kevin Durant, che chiude con 33 punti, mentre agli ospiti non bastano i 24 punti e 14 ...

NBA : Golden State più forte degli infortuni - anche quello alla schiena di Kerr : Vincere o perdere non sarà la fine del mondo, ma contro di loro giochiamo soltanto due volte durante la stagione e come sempre sarà una sfida intensa, in cui i dettagli faranno la differenza. Non è ...

Nba - Thompson 29 trascina Golden State - Boston cade al TD Garden con Miami : Minimo sforzo, massimo risultato. I Warriors illuminano a intermittenza ma centrano il successo consecutivo numero 10, passando in casa sui Grizzlies. Boston cade al TD Garden, lasciando il ...

Nba : Curry salta la sfida di Natale contro LeBron - ma Golden State resta favorita : Isaiah Thomas e Derrick Rose da un lato, Steph Curry dall'altro. La sfida della sera di Natale tra Golden State e Cleveland sarà di altissimo profilo, ma al tempo stesso il parterre di assenti sarà ...

Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers : si gioca a Natale! Programma - orario d’inizio e tv : tutte le partite di Christmas Day : Spettacolo assicurato a Natale con la NBA: il campionato statunitense di basket non si ferma per le feste e come da tradizione ci regalerà l’imperdibile Christmas Day, una giornata ricca di grande spettacolo e di partite mozzafiato con gli incroci tra le migliori formazioni della Lega, sfide imperdibilI per gli appassionati che potranno gustarselE tra una mangiata e l’altra comodamente seduti sul divano. Sono ben cinque i match in ...

Nba - Lakers battuti - passa Golden State : ROMA, 19 DIC - Per due soli punti, 116 a 114, i campioni in carica dei Golden State Warriors hanno avuto la meglio contro i Los Angeles Lakers nella notte delle emozioni per il saluto a Kobe Bryant e ...