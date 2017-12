Gli auguri di Natale del sindaco Pugliese | Auguri cara città - famiglia di Crotone

Milan-Inter - sui social il derby deGli auguri di Natale ai tifosi : ...(@Inter) 25 dicembre 2017 La stessa idea avuta dai cugini che hanno anche fatto indossare ai propri giocatori barba bianca e cappello rosso d'ordinanza ("Buon Natale a tutti i rossoneri del mondo! I ...

De Laurentiis - Gli auguri al Napoli e l'impegno per realizzare i sogni partenopei : Fa festa il San Paolo ( HIGHLIGHTS ) Formazioni ufficiali Napoli-Sampdoria: Insigne di nuovo titolare Napoli-Sampdoria diretta tv e streaming live, ecco dove vedere il match di sabato 23/12 Napoli, ...

Buone Feste - il 26 dicembre è Santo Stefano : ecco FRASI e CITAZIONI per Gli auguri su Facebook e WhatsApp : Ogni anno il 26 dicembre si ricorda Santo Stefano. In basso, a corredo dell’articolo, le FRASI e CITAZIONI più belle da inviare per fare gli auguri su social e app, come Facebook e WhatsApp. Di seguito un accenno alla vita del Santo. Sotto i colpi della sassaiola Stefano prega e dice: ”Signore Gesù, accogli il mio spirito”. Quando non riesce più a reggersi in piedi, piega le ginocchia e grida: ”Signore, non imputare loro ...

Buone Feste - il 26 dicembre è Santo Stefano : ecco i VIDEO per Gli auguri su Facebook e WhatsApp : Il 26 dicembre 2017 si ricorda Santo Stefano. In basso, a corredo dell’articolo, i VIDEO più belli da inviare per fare gli auguri su social e app, come Facebook e WhatsApp. Di seguito un accenno alla vita del Santo. Sotto i colpi della sassaiola Stefano prega e dice: ”Signore Gesù, accogli il mio spirito”. Quando non riesce più a reggersi in piedi, piega le ginocchia e grida: ”Signore, non imputare loro questo ...

Napoli - Gli auguri di De Laurentiis : 'Lavoro per realizzare i sogni' : 'Insieme con Sarri, maestro di calcio, e col nostro splendido gruppo vogliamo proseguire su questo cammino per raggiungere e regalare a voi tifosi le più nobili e alte soddisfazioni umane e sportive', ...

Buone Feste - il 26 dicembre è Santo Stefano : ecco le IMMAGINI per Gli auguri su Facebook e WhatsApp [GALLERY] : 1/19 ...

Formula 1 - Gli auguri della Ferrari : 'Pronti a dare il massimo nel 2018' : "Quello che si sta per chiudere è stato un anno speciale per la Ferrari , che ha festeggiato in tutto il mondo i suoi 70 anni": sono queste le parole con cui la Ferrari apre sul proprio sito il messaggio d' auguri per il Natale . Archiviato il Mondiale 2017, nel quale la Rossa è tornata ad essere ...

FOTO | Gli auguri sexy di Barbara d'Urso : A 60 anni compiuti Barbara d'Urso non smette di stupire e lascia a bocca aperta i fan che la seguono su Instagram. La conduttrice ha pubblicato un sexy selfie natalizio...

FOTO | Gli auguri sexy di Barbara d'Urso : A 60 anni compiuti Barbara d'Urso non smette di stupire e lascia a bocca aperta i fan che la seguono su Instagram. La conduttrice ha pubblicato un sexy selfie natalizio...

Buone feste! Auguri di Buon Natale 2017/ Frasi e immagini : video - Michelle Hunziker canta con la fiGlia Aurora : Buone feste! Auguri di Buon Natale 2017: Frasi e immagini, dai Beatles ai consigli per il Christmas Blues. La giornata più magica dell'anno è arrivata: le dediche per amici e parenti(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 16:29:00 GMT)

Michelle Hunziker e Aurora - Gli auguri 'cantati' : il video impazza sui social : E' un successo strepitoso il video degli auguri di Natale della conduttrice televisiva Michelle Hunziker e della figlia...

Antonino Cannavacciuolo/ Blitz dei Nas al ristorante - video : Gli auguri di Buon Natale da Villa Crespi : Antonino Cannavacciuolo, Blitz dei Nas al ristorante. Aduc: “Va via? All'estero le regole non sono diverse”. Le ultime notizie sullo chef, giudice di Masterfech, multato dai carabinieri(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 14:04:00 GMT)

Buone feste! Auguri di Buon Natale 2017/ Frasi e immagini : video - Bruno Barbieri manda affetto dai NaviGli : Buone feste! Auguri di Buon Natale 2017: Frasi e immagini, dai Beatles ai consigli per il Christmas Blues. La giornata più magica dell'anno è arrivata: le dediche per amici e parenti(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 13:20:00 GMT)

Serie A - Gli auguri di Natale social di tutte le squadre ai propri tifosi : Quest'anno Serie A e Coppa Italia non si fermano, alcune squadre in campo per l'allenamento anche il 25 dicembre. Sui profili social delle squadre gli auguri di Natale ai tifosi. Ve li proponiamo ...