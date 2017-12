Gerusalemme - Papa : "Due Stati in Terrasanta con confini riconosciuti" : Preghiamo per Gerusalemme e la Terrasanta "perché tra le parti prevalga la volontà di riprendere il dialogo e si possa finalmente giungere a una soluzione negoziata che consenta la pacifica ...

Gerusalemme - Donald Trump trasforma in quaresima l’Avvento di Papa Francesco : L'avvento quest'anno si è sdoppiato, sul sacro proscenio di Gerusalemme, annunciando la nascita di due capitali: plateali e fatali. Sovrapponendo e scambiando paesaggi e personaggi, calendari liturgici e politici, l'angelo Gabriele e l'apprendista stregone, stella cometa e stella di Davide, magi persiani e redivivi sultani, eredi sauditi e connubi inauditi, lo zar e lo zio Sam.Calando in loco novità dirompenti ma distanziandosi non ...

Trump 'Riconosciamo Gerusalemme come capitale d Israele - nuovo approccio'. L appello del Papa : ROMA - La svolta Usa che da 48 ore sta gettando il medioriente e il mondo nel caos è arrivata. Il presidente Donald Trump ha annunciato ufficialmente la sua decisione: 'È ora di riconoscere Gerusalemme come capitale dello Stato di Israele, è l'inizio di un nuovo ...

Papa : Gerusalemme - sì a status quo E Khamenei : «La Palestina sarà liberata» Soldati Usa nelle ambasciate a rischio : Il Santo Padre si sente al telefono con Abbas per discutere la questione dello spostamento dell’Ambasciata Usa. «Non posso tacere la mia profonda preoccupazione»

