George Michael | la dedica dell' ex | pop star senza lapide un anno dopo la morte

Un anno senza George Michael : Natale in lacrime per i fan : Un anno fa moriva George Michael, stroncato da un arresto cardiaco . E oggi sui social i fan ricordano il cantante e compositore britannico, scomparso all'età di 53 anni . Oltre ai tanti messaggi di ...

Freedom - il documentario di George Michael il 25 dicembre in TV : Natale 2017 in compagnia della leggenda del pop : A un anno esatto dalla scomparsa della grande leggenda della musica internazionale, arriva in tv Freedom, il documentario di George Michael. Oggi 25 dicembre in prima tv alle 21:10 su VH1 (canale 67 del digitale terrestre) lo speciale appuntamento per ricordare la grande stella della musica pop. Freedom, il documentario di George Michael è un docu-film che racconta la storia dell'artista e della sua immensa carriera musicale. Lo stesso ...

George Michael - un anno senza l'outsider del pop inglese : ascoltate senza pregiudizio - Musica - Spettacoli : Ci sono delle vite dentro le quali sarebbe meglio non entrare. Bisognerebbe prendere tutto quello che di bello ci arriva da queste vite, senza fare domande. Se poi proprio non ci si riesce e la ...

Un anno senza George Michael : George Michael era sexy e aveva carisma. Negli anni Ottanta e Novanta ha fatto innamorare milioni di ragazzi con il suo ciuffo biondo, i suoi occhi azzurri, il sorriso accattivante e i giubbotti in ...

Un anno senza George Michael : Le ricorrenze spesso ci aiutano a non dimenticare. Il giorno di Natale del 2016 per molti ha avuto una nota di malinconia: verso le 15 di un anno fa, su tutti i media iniziò a diffondersi la notizia che George Michael, il talentuoso (e tormentato) autore di alcuni dei pezzi pop più amati degli anni ’80 e ’90, era stato ritrovato senza vita nella sua abitazione. LEGGI ANCHE«George Michael, mi mancherai per sempre» Lo shock lasciò ...

A un anno dalla morte - 10 motivi per cui George Michael ci manca. Soprattutto a Natale : In mezzo a tante popstar che evitano di parlare di politica e di schierarsi su vicende d'attualità per non rischiare scivoloni e critiche, non un caso unico, ma una rarità. LA LOTTA PER LA LIBERTÀ ...

Rita Ora ha cantato (alla grande) la cover di “Freedom” di George Michael : Qualche giorno fa Rita Ora ha regalato una performance da brividi. via GIPHY In occasione della cerimonia di premiazione dei British Fashion Awards 2017, tenutasi lunedì 4 dicembre a Londra, Rita ha cantato la cover di una delle canzoni simbolo degli anni '90 e del pop made in UK: "Freedom" di George Michael. Rita ha sfoderato tutte le sue doti vocali, senti qua! VÍDEO: Rita ...

George Michael Freedom : la vita del cantante nel documentario di Sky Arte : La vita di George Michael raccontata dalla voce dello stesso artista e dai ricordi di grandi star ed amici come Elton John, Naomi Campbell e Cindy Crawford Dopo l’anteprima britannica, George Michael: Freedom finalmente sarà disponibile in anteprima assoluta per i tantissimi fan italiani del cantautore britannico. Scopriamo qualche anticipazione e quando andrà in onda… George Michael: Freedom: quando andrà in onda? A circa un anno ...

L'ultimo George Michael. Una vita al massimo tra fama e voglia di libertà : Un documentario e la ristampa di uno storico album per ricordare George Michael a quasi un anno dalla morte. Venerdì Sony Music ripubblica il secondo disco solista dell'ex Wham!, l'ormai leggendario ...

George Michael : Freedom - il racconto di una star fragile : Quante volte ci è capitato di invidiare il mondo delle superstar del cinema e della musica? Il successo, la fama, il denaro. E poi i jet privati, gli amici altrettanto famosi, le folle adoranti. Alla fine della visione del film-documentario George Michael: Freedom tutte quelle fantasie si scontrano con il racconto di una artista che ha vissuto dentro di sé il conflitto tra l’ego – il desiderio di essere amato e rispettato della superstar e ...