Genova | due cani scappano spaventati dagli spari dei cacciatori | salvati dalla polizia in

G8 di Genova - condannato per la Diaz ora è il numero due dell’Antimafia : “Come si fa a dire che l’Italia è cambiata?” : Per i fatti della Diaz venne condannato a tre anni e otto mesi in via definitiva. L’accusa era quella di falso: mise la firma nei verbali che attestavano l’esistenza di prove fasulle usate per accusare ingiustamente le persone picchiate all’interno della scuola di Genova, durante il G8 del 2001. Una macchia nel curriculum che non ha sbarrato la strada a Gilberto Caldarozzi, nominato vicedirettore della direzione Investigativa ...

Lega - la procura di Genova sequestra due milioni di euro a Umberto Bossi : Dopo i soldi del partito quelli del senatùr. La procura di Genova ha iniziato i sequestri dai depositi bancari di Umberto Bossi, dell’ex tesoriere Francesco Belsito, e degli ex revisori contabili Diego Sanavio, Antonio Turci e Stefano Aldovisi. La Guardia di Finanza, come riportato da La Stampa e il Secolo XIX, hanno già trovato circa 2 milioni di euro. Era stato lo stesso tribunale del Riesame a indicare ai magistrati di prelevare le somme alle ...

Maltempo : due treni bloccati in stazione sulla linea ferroviaria Genova-Torino : Due treni regionali sono fermi da circa mezz’ora sulla linea ferroviaria Genova–Torino: a causa del gelicidio sono bloccati nelle stazioni di Ronco Scrivia e di Arquata Scrivia, in provincia di Genova. Il primo treno è diretto verso Torino ed era partito da Genova alle 06:50; il secondo procedeva dal Piemonte verso la Liguria. Le vetture dei convogli bloccati sono regolarmente riscaldate. Il gelicidio sta provocando rallentamenti ...

Genova - sparatoria vicino ai giocatori del Genoa : tre carabinieri feriti - due banditi in fuga Video : Due malviventi a bordo di un'auto rubata hanno forzato un posto di blocco dei carabinieri questo pomeriggio a Pegli, nel ponente di Genova, speronando la vettura di servizio e investendo tre militari, ...

Genova - colpi di pistola a due passi dal campo del Genoa Il video della sparatoria : È accaduto sulla rampa d’accesso all’autostrada A10. La sparatoria in un video di «Genovaquotidiana.it»

Genova - coppia assalita dai cinghiali. Lei è incinta : salvati da loro due cani : Genova, coppia assalita dai cinghiali. Lei è incinta: salvati da loro due cani Andrea e Francesca, 26 e 30 anni, stavano facendo una passeggiata dopo pranzo, quando sono stati braccati da un branco di cinghiali, almeno 6/7. Fortunatamente con loro c’erano i due cagnolini Spike e Eva…Continua a leggere Andrea e Francesca, 26 e 30 […] L'articolo Genova, coppia assalita dai cinghiali. Lei è incinta: salvati da loro due cani sembra ...

Maltempo Liguria : disagi per la pioggia a Genova - due frane nel Levante : Piogge intense si sono registrate in mattinata in provincia di Genova: in particolare, i vigili del fuoco sono intervenuti a Rapallo e a Mezzanego per due piccole frane che hanno trascinato detriti lungo le strade. Intervento dei pompieri a Genova, a Bolzaneto e al Peralto, per alberi pericolanti. L'articolo Maltempo Liguria: disagi per la pioggia a Genova, due frane nel Levante sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - frane : chiusi due tratti dell’Aurelia tra Genova e Savona : Anas rende noto che, a causa delle avverse condizioni meteo in Liguria, sono provvisoriamente chiusi al traffico, per due movimenti franosi, tratti della strada statale 1 “Via Aurelia”, tra le province di Genova e Savona. In particolare, a causa della riattivazione di una preesistente frana di un costone roccioso – originatasi da una proprietà privata situata a monte del tratto stradale – la statale 1, dalla tarda serata di ieri 4 ...

Incendi boschivi : atterrati a Genova due Canadair della flotta francese : Due Canadair della Repubblica francese, attivati da Bruxelles su richiesta del Governo italiano nell’ambito del Meccanismo Europeo di Protezione civile, sono atterrati poco fa a Genova. I due mezzi aerei opereranno a supporto dei velivoli della flotta antIncendio dello Stato, coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile, volando in formazione con i Canadair dei vigili del fuoco italiani per concorrere alle operazioni di spegnimento ...

Genova - Maria e Amina : due ragazze ricoverate per overdose da crack : “Situazione critica” : Genova, Maria e Amina: due ragazze ricoverate per overdose da crack: “Situazione critica” Cresce il numero di casi di overdose fra persone giovanissime in città. Negli ultimi sei mesi tre morti per overdose fra studenti.Continua a leggere Cresce il numero di casi di overdose fra persone giovanissime in città. Negli ultimi sei mesi tre morti […] L'articolo Genova, Maria e Amina: due ragazze ricoverate per overdose da crack: “Situazione ...

Incendi boschivi : atterrati a Genova due Canadair della flotta croata : Sono atterrati poco fa a Genova due Canadair della Repubblica croata, attivati da Bruxelles su richiesta del Governo italiano nell’ambito del Meccanismo Europeo di Protezione civile. I due Canadair, che saranno operativi dal pomeriggio, opereranno a supporto dei velivoli della flotta antIncendio dello Stato per concorrere alle operazioni di spegnimento dei numerosi Incendi che ormai da giorni stanno interessando il nostro territorio, in ...

Genova - due donne aggredite nel giro di 24 ore : potrebbe essere un maniaco seriale : Genova, due donne aggredite nel giro di 24 ore: potrebbe essere un maniaco seriale Nel quartiere San Martino e nel tunnel pedonale di Quinto due ragazze sono state prese alla spalle da un uomo alto e robusto.Continua a leggere Nel quartiere San Martino e nel tunnel pedonale di Quinto due ragazze sono state prese alla […] L'articolo Genova, due donne aggredite nel giro di 24 ore: potrebbe essere un maniaco seriale sembra essere il primo su ...

Genova - picchia a sangue due clochard senza motivo : arrestato : Genova , 23 ott. (askanews) A Genova un pregiudicato italiano di 27 anni è stato arrestato dalla polizia dopo aver aggredito e picchiato a sangue senza motivo due clochard ieri mattina nella ...