Gazprom | la piena soddisfazione della richiesta di Naftogaz rovinerebbe l' Ucraina

Leggi la notizia su it.sputniknews

(Di lunedì 25 dicembre 2017) "Se la regola take or pay sarà applicata in pieno, porterebbe al fallimento non solo la societàma anche l'intera economia", ha detto Medvedev in un'intervista al canale televisivo Russiya 24. L'arbitrato di Stoccolma venerdì ha ordinato alladi pagare a2 miliardi di dollari per il gas ...