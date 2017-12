Vento - pioggia e Freddo : il maltempo torna a colpire l'Italia : Una saccatura di origine atlantica in transito sull'area mediterranea centrale porterà condizioni di maltempo sull'Italia con forti venti e da domani, precipitazioni diffuse, soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Lo...

Allerta meteo domenica 10 dicembre : Freddo polare - pioggia e neve : ROMA Allerta meteo in tutta Italia per la nuova perturbazione in arrivo il 9 dicembre dall'Atlantico. La domenica del 10 dicembre il freddo polare porterà anche pioggia, neve e vento su tutto il Paese ...

Il grande Freddo arriva sull'Italia : pioggia - gelo e neve anche in pianura : Il tempo per il Ponte dell’Immacolata potrebbe essere più brutto del previsto. Si era parlato di una nuova ondata di gelo, di piogge al sud e di neve al centro-nord ma a quote abbastanza elevate. Secondo le ultime previsioni però...

Meteo : per l'Immacolata - pioggia - Freddo e neve : Ponte dell'Immacolata con piogge e venti freddi: a dirlo è il Meteorologo di 3bMeteo.com Francesco Nucera. L'alta pressione garantirà fino a mercoledì una fase stabile ed in prevalenza soleggiata. Le ...

Meteo ponte Immacolata : Freddo intenso con pioggia e neve anche a bassa quota : ROMA Il ponte dell'Immacolata sarà all'insegna di pioggia e neve in Italia. Le previsioni Meteo parlano di freddo intenso, con neve anche a bassa quota, con la perturbazione in arrivo da giovedì 7 sul ...

Maltempo - giornata di Freddo - Vesuvio innevato : ancora pioggia e temporali al Sud : Primo weekend di Dicembre caratterizzato da pioggia e temporali, soprattutto al centro-sud. La scorsa notte nel teramano sono stati decine gli interventi dei vigili del fuoco, a causa del Maltempo che si è abbattuto sui centri della costa, in particolare su Alba Adriatica: la cittadina rivierasca ha subito una violenta grandinata. Le difficoltà maggiori dell’acqua hanno causato danni in scantinati e sottopassi. In uno di questi i vigili ...

Pioggia e Freddo - ecco i primi fiocchi di neve sul Vesuvio [GALLERY] : 1/8 ...

Pioggia e Freddo non fermano la Firenze Marathon. Al traguardo Icardi e Borjia Valero : Firenze - Un'edizione epica quella della 34esima edizione della Asics Firenze Marathon, con la partenza asciutta, poi la Pioggia che è caduta pochi minuti dopo il via e le temperature che si sono ...

In arrivo weekend di pioggia e neve in montagna - poi il Freddo : Roma, 24 nov. (askanews) E' in arrivo una perturbazione atlantica, in discesa direttamente dal Nord Europa, che interesserà l'Italia nel weekend portando pioggia, vento e un po' di neve in montagna, e ...

Previsioni meteo - dal weekend cambia tutto : tornano pioggia - neve e Freddo : Milano, 21 novembre 2017 - Le Previsioni meteo dividono la parte finale del mese di novembre in due 'fasi': una prima, l'altra dopo il 25 novembre , giorno della svolta. Per ora tempo stabile e nebbie,...

Meteo - arriva l'inverno : venti forti - pioggia e Freddo : L'inverno è arrivato sull'Italia: sarà una domenica contrassegnata da venti forti, pioggia e neve, anche in collina al centro nord, e temperature in picchiata. La Protezione Civile ha emesso un avviso di avverse...

Previsioni Meteo Sardegna : dopo la pioggia da domenica arriva il Freddo : “Siamo in attesa della nuova discesa di aria fredda, un nuovo minimo depressionale che porterà un breve raffreddamento delle zone centrali e al Nord della Sardegna limitatamente alle giornate di lunedì e martedì“: lo ha spiegato il maresciallo Andrea De Sario dall’ufficio Meteo dell’Aeronautica Militare della base di Decimomannu. Sulle cime del Gennargentu, tra Fonni e Desulo, si sono registrate le temperature più basse, ...

Maltempo per una settimana - perturbazioni portano pioggia e Freddo : Si è aperta e dovrebbe chiudere 'nel segno' del Maltempo la settimana che ha preso il via oggi, accompagnata da una intensa perturbazione ( LE PREVISIONI ). Piogge, temporali e neve dovrebbero '...

Freddo e pioggia sul Fvg e a Trieste arriva la bora : Come anticipato dalle previsioni meteo, è stata una domenica di pioggia, anche intensa, Freddo e vento su tutta la regione. In serata a Trieste è arrivata anche la bora forte e fredda, con raffiche ...