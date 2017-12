Papa Francesco - vigilia di Natale per i migranti. "E' Gesù a darci la cittadinanza" : Roma, 24 dicembre 2017 - E' Gesù "a darci il diritto di cittadinanza". Risuonano forti le parole di Papa Francesco nella notte di Natale . Un'omelia dal sapore politico perché pronunciata nei giorni ...

SANTA MESSA VIGILIA DI NATALE/ Diretta streaming video - Papa Francesco sui migranti : Gesù dà la cittadinanza : SANTA MESSA VIGILIA di NATALE , Diretta streaming video e tv: Papa Francesco celebra in San Pietro la Natività di Gesù Cristo. Il commento al vangelo e il "paradosso" di Dio(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 22:41:00 GMT)

Papa Francesco e Padre Pio/ Quella genuina religiosità popolare che fa incontrare Gesù : In un suo intervento su Il Mattino di Napoli, il saggista e sociologo Massimo Introvigne ha parlato di quel sottile "filo rosso" che sembra legare Papa Francesco alla figura di Padre Pio(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 07:59:00 GMT)

'Caro Papa Francesco - ti regalo un disegno ' : la campagna dell'ospedale Bambino Gesù di Roma : IL Papa E IL MONDO VISTI DAI BAMBINI "Il Papa è tanto buono, questo disegno è un regalo per lui". E' la dedica di Anna Maria, 5 anni, sul disegno che ha inviato a Papa Francesco : un messaggio ...

Papa Francesco : "Gesù Cristo oggi si chiama Rohingya" : Quello in Myanmar è stato "un viaggio molto difficile, sì. Forse ha rischiato pure di essere cancellato, a un certo punto. Ma proprio perché difficile, dovevo farlo! Il Popolo di Dio è popolo povero...

PAPA IN MYANMAR/ Francesco e Buddha - l'amore di Gesù 'sfida' i monaci : Francesco ha incontrato i monaci buddisti più importanti della Birmania. La loro guida ha condannato l'estremismo ma i cattolici sono osteggiati.

LA VEGGENTE DI VARESE/ “A Gesù non piace Papa Francesco - me l'ha detto Lui : tutta colpa di Amoris Laetitia” : Una signora del varesotto sposata con un ex sacerdote dal 1991 riceve messaggi da parte di Gesù, dice lei. Che ultimamente si sta scagliando contro Papa Francesco(Pubblicato il Fri, 03 Nov 2017 17:03:00 GMT)