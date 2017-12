: Francesca, modella napoletana per il calendario "curvy" - rep_napoli : Francesca, modella napoletana per il calendario "curvy" - RealTimeNews__ : RT @Corriere: Francesca Sofia Novello, nuova fiamma di Vale Rossi -

Leggi la notizia su napoli.repubblica

(Di lunedì 25 dicembre 2017) Unnon cambierà il mondo, ma certamente contribuirà ad influenzarlo un po'. Che sia per sostenere una bella, o per far ravvedere qualche misero portatore di sfottò d'antan. '...